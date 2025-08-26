Кайрат и бивш левскар шокираха Селтик в драма с дузпи и ще играят в Шампионската лига

Казахстанският шампион Кайрат достигна историческо класиране в основната фаза на Шампионската лига, след като тимът победи с дузпи Селтик с 3:2 след 0:0 в редовното време в решителния реванш от плейофите. За тима от Алмати игра бившият играч на Левски Рикардиньо, който бе титуляр и престоя на терена 80 минути. В герой за казахите се превърна вратарят Темирлан Анарбеков, който спаси цели три дузпи на "детелините", а освен това извади и няколко чисти положения в редовното време и продълженията.

Кайрат се превръща в едва вторият тим от Казахстан, достигнал тази фаза на турнира на най-богатите след водения от Станимир Стоилов Астана преди точно 10 години - през 2015 г. Впечатляващото е, че отборът от Алмати тръгна от най-ниското стъпало в квалификациите - още от първия кръг, като по пъти си преодоля още Олимпия (Любляна), КуПС от Финландия и Слован (Братислава). Селтик пък ще трябва да се задоволи с участие в основната фаза на Лига Европа.

Първото наистина сериозно положение дойде в 25-ата минута, когато Рео Хатате центрира отлично на главата на Джеймс Форест, който веднага стреля, но стражът на Кайрат Темирлан Анарбеков успя да избие в корнер.

В началото на втората част казахстанците получиха непряк свободен удар след като вратарят на Селтик Каспер Шмайхел трябваше да избива с ръце лошо върната към него топка. Ударът на Жоржиньо от домакините обаче бе блокиран. Играта продължи да е доста равностойна и без особени ситуации дълго време. Четири минути преди края на редовното време пък Селтик изпусна златен шанс да вкара решителния гол. Дайзен Маеда се откъсна от защитата на Кайрат и излезе сам срещу вратаря на домакините, но стреля над вратата. Веднага след това казахстанците отговориха с опасен удар с глава на Офри Арад, който бе избит от Шмайхел.

В продълженията Селтик имаше две много чисти възможности, но Анарбеков показаха страхотен рефлекс и отрази ударите на Люк Маккауън и Бенямин Нигрен.

Така се стигна до дузпите. Селтик пропусна първите си два наказателни удара, а казахите сбъркаха само веднъж и бяха безпогрешни до края в изпълненията си. Точка на спора сложи ново спасяване на Анарбеков, който извади удара на Маеда и прати Кайрат в основната фаза на Шампионската лига, като хвърли в делириум домакинските фенове.

