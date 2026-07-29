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Левски си свърши работата срещу Университатя и си осигури място в основна фаза – на живо от Крайова след 2:2
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  2. Левски
  3. Българите на "Йон Облеменко" изригнаха при головете на Левски

Българите на "Йон Облеменко" изригнаха при головете на Левски

  • 29 юли 2026 | 21:27
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Българите, които подкрепят Левски при гостуването на “сините” на Университатя (Крайова) изразиха радостта си от попаденията на тима през първата част на срещата, в която отбора от “Герена” води с 2:1.

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Както е известно фенове на Левски нямат право да присъстват на срещата заради наказание, но в ложите на стадион “Йон Облеменко” има малка агитка, съставена от хора със спонсорски билети, предоставени на клуба. Сред тях имаше представители на жандармерията, за да осигури реда и сигурността, но след като от клуба ги предупредиха да спазват добро поведение охранителите напуснаха сектора.

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