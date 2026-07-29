Българите на "Йон Облеменко" изригнаха при головете на Левски

Българите, които подкрепят Левски при гостуването на “сините” на Университатя (Крайова) изразиха радостта си от попаденията на тима през първата част на срещата, в която отбора от “Герена” води с 2:1.
Спираща дъха "синя" вечер, която ще се помни дълго!
Както е известно фенове на Левски нямат право да присъстват на срещата заради наказание, но в ложите на стадион “Йон Облеменко” има малка агитка, съставена от хора със спонсорски билети, предоставени на клуба. Сред тях имаше представители на жандармерията, за да осигури реда и сигурността, но след като от клуба ги предупредиха да спазват добро поведение охранителите напуснаха сектора.