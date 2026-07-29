Какво дава увереност на Хюндай за макадамовите ралита до края на сезона във WRC

Може ли Хюндай да се надява на силен завършек на един бурен сезон 2026 в Световния рали шампионат?

Въпреки че съществуваха съмнения относно скоростта на отбора на бързи макадамови ралита, в Хюндай Моторспорт са уверени, че тимът може да се бори за подиуми във Финландия тази седмица и в оставащите кръгове от Световния рали шампионат.

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Бързите макадамови пътища са теренът, на който автомобилът Хюндай i20 Rally1 е бил усилено развиван в последните сезони, като от 2022 Финландия беше мястото на постоянната тестова база на Хюндай. Тази година обаче отборът реши да премести тестовата си база в Южна Франция, която предлага както макадамови, така и асфалтови пътища за развитие на автомобила.

Докато i20 N Rally1 изпитваше трудности на асфалт тази година, ключовата му сила на тежък макадам остана, подчертана от победа в Португалия и второ място в Гърция. Въпреки това съществуваха известни притеснения, че автомобилът може да е загубил позиции на бърз макадам, предвид че фокусът на развитието се е изместил от тази настилка.

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Но третото и четвъртото място, спечелени съответно от Адриен Фурмо и Тиери Нювил на бързия макадам в Естония преди две седмици, дават увереност на отбора, че пакетът му може да се бори за подиуми на всички видове макадам.

„Представянето на отбора в Естония показа, че упоритата работа на инженерния екип през последните три месеца даде резултатите, от които се нуждаем, за да бъдем конкурентоспособни в различните макадамови състезания, оставащи до края на сезон 2026“, заяви спортният директор на Хюндай Андрю Уитли.

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„Имаше малка потенциална възможност за съмнение, защото преместихме тестовата база от Финландия в Южна Франция и знаехме, че последствието от това може да бъде загуба на малко скорост тук. Но успяхме да запазим същата скорост, която имахме в миналото. Това е доста положително и можем да надграждаме върху него.“

„Имаше всички основания да сме уверени, че можем да продължим напред към края на годината с поне силно усещане, че можем да бъдем в правилния прозорец за представяне.“

„Естония се характеризира с дълги, бързи и равни участъци, както и с тесни и технични пътища, и да бъдем конкурентоспособни и на двата вида е окуражаващо. Финландия е подобна по характер, макар и не съвсем същата, но въпреки домакинското предимство на Тойота, нашето представяне в Естония показа, че имаме чистата скорост да се борим за подиума.“

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Във Финландия Хюндай отново ще се възползва от добра стартова позиция на пътя, като екипажите му ще стартират съответно шести, седми и осми. Отборът обаче ще се изправи срещу пет екипажа на Тойота, които са способни на победа.

Рали Естония даде на Фурмо така необходимия тласък на увереността, след като си осигури първи подиум от Кения през март. Французинът вярва, че ново класиране на почетната стълбичка може да е на хоризонта във Финландия, след като миналата година и той, и Нювил бяха твърдо в битката за победата, преди да спукат гуми.

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„Подиумът, който постигнахме в Естония, ни дава увереност преди Финландия. Миналата година се борехме за второ и трето място с Тиери, докато и двамата не спукахме гуми след удар в един и същи камък в събота, така че вярвам, че можем да бъдем силни и тази година. Имаме добра позиция на пътя, проведохме положителен тест във Финландия и ще натискаме здраво. Уверен съм, че можем да се борим за още един подиум“, каза Фурмо.

Нювил се отправи към Финландия седмица по-рано от съотборника си, за да участва в национално рали като част от подготовката си за Рали Финландия, но участието му беше прекратено преждевременно поради технически проблем.

Световният шампион за 2024 добави: „Научихме много в Естония и все още имаме малко място за подобрение, така че ще работим, за да направим колата още по-силна преди Финландия. Опитът винаги помага, но много от пилотите познават тези пътища изключително добре и имат предимството на местните познания. Нашата цел е същата като в Естония: да се борим за победата, да сме в битката от първия етап, да стоим далеч от неприятности и да имаме перфектен уикенд.“

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