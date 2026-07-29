Любо Руйков: Мечтая да се запозная с Макс Верстапен

Българският пилот във Формула 4 Италия Любослав Руйков призна днес, че една от мечтите му е да се запознае с 4-кратния световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен.

Пристрастията на Любо, който тази година дебютира във Формула 4, не са тайна за най-близкото му обкръжение, но днес той ги сподели и в ефира на сутрешния блок на bTV.

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Миналата година Любо до последно поддържаше Макс в битката за световната титла срещу Ландо Норис във Формула 1, която нидерландецът загуби за 2 точки на финала на сезона.

„Много харесвам Макс, тъй като той е много агресивен на пистата, а аз имам същия стил на пилотиране – обясни Руйков, който в последния кръг във Формула 4 Италия добави още една точка към актива си. – Освен това, Верстапен е много прям, винаги казва това, което мисли. Мечтая да се запозная с него, това е една от мечтите ми.“

Любо Руйков с точка в четвъртия кръг на Формула 4 Италия

Руйков разказа и за това колко често се консултира с българския пилот във Формула 2 Никола Цолов за състезанията във Формула 4. Българския лъв записа феноменален шампионски сезон във Формула 4 Испания през 2022 и споделя с Любо опита, който вече е натрупал.

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Снимки: Sportal.bg