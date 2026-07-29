Никола Цолов за трудния уикенд в Унгария, сезона до момента и какво предстои

Никола Цолов анализира пред официалния сайт на Формула 2 представянето си в Будапеща, своя състезателен манталитет и защо не е твърде обезкуражен преди лятната пауза.

Уикендът в Унгария не беше този, на който лидерът в шампионата се надяваше, но напускайки Будапеща, пилотът на Кампос Рейсинг направи равносметка на една звездна първа половина на сезона. Българския лъв разказва за нагласата си след няколкото неуспеха на пистата „Хунгароринг“, какво предстои и защо резултатите няма да променят подхода му преди следващия кръг, който ще бъде на „Монца“ в началото на септември.

„Отдавна не бяхме имали лош уикенд, но знаехме, че този момент ще дойде. За съжаление, твърде големият риск в събота ни коства няколко точки, а наказанието, което получихме за днес, наистина ни върна назад“, коментира Цолов в неделя вечерта.



„Можехме лесно да спечелим 15-16 точки, а си тръгнахме само с шест. Вчера беше трудно за преглъщане, но в крайна сметка се радвам, че се случи в такъв момент, защото това е част от процеса на учене. Имах, така да се каже, буфер да направя тази грешка, да се поуча и да се подобря за остатъка от годината. Това може само да ме мотивира.



„Радвам се също, че днес се завърнахме достойно след вчерашния провал. В известен смисъл, тъй като свършихме трудната работа досега, никога няма подходящ момент за лош уикенд, но отново, това е част от процеса на учене.



„За мен е важно колко бързо можеш да се изправиш на крака и да превърнеш негативното в позитивно. Това беше трудната част вчера.



„Стига да свършиш тежката работа през нощта и сутринта, състезанието е лесната част, защото това е нещо, което вече трябва да имаш автоматично в себе си.



„Днес шансовете бяха малко против нас по отношение на стратегията и други неща. Не получихме възможност да наваксаме много, така че трябваше да свършим повечето работа на пистата.



„Но изпреварванията тук са почти невъзможни. Да изпреваря пет коли, след като бях въвлечен в инцидент в първата обиколка, където загубих три места, мисля, че е максимумът, който можехме да постигнем. Темпото също беше добро, така че честно казано се чувствам доста позитивно.



„Колата не се усещаше твърде зле след инцидента, така че мисля, че беше добре. Дори и да имах повреди, те със сигурност не ме забавяха. Знаехме, че меките гуми ще издържат доста. Когато температурите са високи, обикновено по-меките смеси се държат по-добре в сравнение с по-твърдите.



„Това е така, защото се пързаляш по-малко и ги прегряваш по-малко. Мисля, че това е основната причина, а когато е студено, се получава грейнинг.



„Днес, в горещия ден, знаехме, че меките гуми ще издържат по-дълго, може би това беше грешка. Останахме малко по-дълго на пистата със средно твърдите гуми.



„Не можахме да влезем рано в бокса, за да изпреварим колите пред нас със същата стратегия, защото искахме да изчакаме и да видим дали ще има кола за сигурност, тъй като щях да изляза на втора позиция.



„Поехме този риск, но очевидно късметът не беше изцяло на наша страна днес. Но това е добре. Пазим го за по-добрите моменти.



„Досега сезонът е страхотен. Невероятно е, че вече минахме през девет кръга. Не се усети дълго, защото имахме много поредни състезания. Но като погледна назад, виждам толкова много позитиви.



„Научих много, имаше толкова добри и лоши моменти, емоции и в двете посоки. Все още водя с 20 точки, така че сега наистина мога да се откъсна малко и да си почина. Мисля, че тази почивка, за да осъзная всичко, което се случи, ще бъде полезна за мен. Вярвам, че мога да се върна по-силен от всякога и към това ще се стремя“, завърши Българския лъв.