Сами Паяри: Победата в Естония не прави рали "Финландия" по-лесно

Първата победа в Световния рали шампионат (WRC) няма да направи домашното рали „Финландия“ тази седмица „по-лесно“ за Сами Паяри, който заяви, че не може да „подценява конкуренцията“.

След като доминира в първото бързо макадамово състезание от сезона в Естония, Паяри вече ще бъде разглеждан като един от фаворитите за победа на родна земя. Заводският пилот на Тойота влиза в надпреварата в най-добрата форма в кариерата си досега след успеха в Естония – неговият шести подиум в последните осем кръга. Никой друг пилот не се е качвал на подиума повече пъти тази година.

Финландия, заедно с Естония, се счита за едно от любимите състезания на Паяри в календара. И докато 24-годишният пилот е готов за битка след първата си победа в WRC преди две седмици, той очаква сериозна конкуренция този уикенд.

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„Разбира се, това е най-добрата възможна подготовка за рали „Финландия“ – да постигнеш такъв страхотен резултат в Естония“. Ралитата не са напълно еднакви, но някои части са доста сходни. Общото между тези състезания е, че трябва да имаш наистина голямо самочувствие. Нужен е кураж, за да можеш да караш с пълна газ по тези трудни и бързи етапи.



„Обещаващо е, разбира се [след победата]. Но все пак никога не можем да подценяваме конкуренцията, така че няма да е по-лесно във Финландия. Разбира се, готови сме за битка и можем да спечелим, ако всичко се развие в наша полза.



„Мнозина ще очакват да спечелим отново; не можем да подценяваме конкуренцията, но разбира се, се надяваме, че можем да го постигнем“, каза Паяри пред Motorsport.com.

Победата на Паяри в Естония означава, че и петимата пилоти на Тойота вече имат победи през този сезон и са здраво вкопчени във вълнуваща битка за титлата. Лидерът в шампионата Елфин Еванс е печелил във Финландия два пъти и отива там с преднина от 25 точки пред Такамото Кацута, който завърши втори миналата година.

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Себастиен Ожие също има две победи във Финландия, но е нетърпелив да подсили надеждите си за рекордна десета световна титла, след като загуби позиции спрямо Еванс в Естония. Ожие ще се събере отново със своя осемкратен световен шампион и навигатор Жулиен Инграсия, който се включи в последния момент, за да замени Венсан Ланде, отсъстващ по лични причини.

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Оливър Солберг е известен със скоростта си на бърз макадам и ще гледа на Финландия като на възможност да намали разликата от 47 точки до Еванс.

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„Беше фантастично да видя Сами да печели първата си победа в Естония и е прекрасно да наблюдавам растежа му този сезон“, каза директорът на отбора на Тойота, Яри-Мати Латвала, който ще се състезава с автомобил от клас Rally2 този уикенд.



„Забележително е също, че и петимата ни пилоти вече са печелили ралита този сезон и всички те все още имат шансове в шампионата. Всички те са способни да спечелят рали „Финландия“, домашното състезание на нашия отбор, и мисля, че можем да очакваме оспорвана битка.“

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Снимки: Imago