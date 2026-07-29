Колко оспорвана ще е битката за титлата в WRC?

Елфин Еванс е начело в шампионата след седем от деветте кръга през 2026, но не вярва, че някой ще успее да се откъсне напред във финалната част на сезона, в която има само състезания на макадам.

Всички петима пилоти на Тойота вече са печелили състезания от Световния рали шампионат през този сезон, с което беше изравнен рекорда на Фиат от 1977. В резултат на това и петимата са в битката за титлата преди рали „Финландия“, което е десетият от общо 14 кръга.

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Елфин Еванс води в класирането със 177 точки, с 25 повече от Такамото Кацута, докато Сами Паяри е трети с 33 точки пасив. Себастиен Ожие и Оливер Солберг изостават съответно с 38 и 47 точки.

Въпреки че Еванс е бил начело в класирането след седем от деветте проведени досега кръга и изглежда има солидно предимство, ефектът от чистенето на трасето на макадам е известен с това, че наказва първия автомобил по пътя. Именно тази роля ще има Еванс в рали „Финландия“ и най-вероятно в рали „Парагвай“ след това.

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Това е причината той многократно да охлажда ентусиазма около темата за шампионата, тъй като никой не знае как ще се развият нещата при липсата на асфалтови кръгове до края на сезона, които биха могли да облекчат лидера в подреждането.

„Мисля, че реалността е такава, че ще видим как всички се сгъстяват в следващите кръгове и вероятно финалът на годината ще бъде доста оспорван, предполагам“, заяви Еванс пред dirtfish.com.

„Но условията ще имат голямо значение, както и това, което ще се случи в следващите кръгове. Така че няма особен смисъл да се спекулира твърде много. Просто трябва да се съсредоточим и да направим каквото можем.“

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Ако битката за титлата се реши в последния кръг, това ще бъде петият път през това десетилетие, в който се случва подобно нещо.

Непосредственият фокус на Еванс обаче е върху постигането на максимален резултат в рали „Финландия“ – състезание, което той е печелил два пъти през 2021 и 2023 г.

„Условията винаги ще определят дали можеш да се бориш или не, стартирайки пръв по трасето, но целта винаги е, ако условията са с теб, да се опиташ да се бориш за победа“, каза той.

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„Нека изчакаме и видим как ще бъде. Трябва да подходим към него като към всяко друго рали и да дадем най-доброто от себе си.“

Седмица след Финландия, Еванс и навигаторът му Скот Мартин ще пътуват до Шотландия за рали „Грампиън Форест“ – събитието кандидат за рали „Шотландия“ преди очакваното му включване в календара на Световния рали шампионат за 2027 г.

Очаква се, че Еванс ще премине по етапите с Тойота GR Yaris Rally2, но няма да се състезава, а ще е форлойфер с №0 на борда – подобно на това, което направи От Танак на рали „Рома Капитале“ по-рано този месец.

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Снимки: Gettyimages