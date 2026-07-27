Неймар предизвика скандал в съблекалнята на Сантос

Поведението на Неймар в съблекалнята по време на почивката на мача срещу Шапекоензе миналата събота предизвика дълбоко недоволство в Сантос, засягайки играчи, треньорски щаб и ръководството на клуба. Бразилският национал, който се завърна в отбора след участието си на Световното първенство, е проявил неуважение към по-младите си съотборници.

Според информации, получени от Глобоеспорте, номер 10 се е обърнал прекалено остро към халфа Габриел Бонтемпо и защитника Жоао Ананиас. Вътрешни източници разкриха, че Неймар е нарекъл Бонтемпо „боклук“, иронизирайки, че колегата му ще се изправи срещу Шапекоензе, последния в класирането на Бразилейрао, в Серия Б догодина. Подходът към Жоао Ананиас, който отбеляза автогол през второто полувреме, също е бил груб, като звездата е поставила под въпрос техническите му качества.

Инцидентът е станал на полувремето, когато Сантос е водил с 1:0 с гол на самия Неймар, който е отпразнувал, провокирайки критиците. Въпреки това, през второто полувреме отборът е допуснал обрат за малко повече от десет минути, успявайки да изравни едва към края чрез дузпа, реализирана от нападателя. Вътрешно се смята, че дискусията в съблекалнята е повлияла на представянето на отбора.

Този епизод влоши вече обтегнатите отношения между Неймар и останалата част от отбора, които сега клубът определя като „лоши“. Освен поведението в съблекалнята, постоянните публични критики на Неймар на терена при всяка пропусната възможност също дразнят съотборниците му, особено чуждестранните играчи, които се чувстват сплашени.

Ръководството на Сантос планира да се събере, за да изясни подробностите около скандала. При контакт, екипът, представляващ Неймар, заяви, че няма „нищо за деклариране“. От своя страна, Габриел Бонтемпо, чрез своя пресцентър, описа момента като „общо порицание“, отричайки обидите. Жоао Ананиас също отрече пряк сблъсък с Неймар, но потвърди съществуването на колективно порицание.

Това не е изолиран случай. Миналата година Дейвид Вашингтон, понастоящем в Челси, е плакал в съблекалнята след остри критики от Неймар. Тази година, по време на тренировка, звездата е ударила шамар на Робиньо-младши, което е накарало младия играч да уведоми клуба извънсъдебно. В крайна сметка Неймар се извини публично.

Връзката между Неймар и отбора стана още по-напрегната поради друг скорошен епизод. Играчът участва в покер турнир в същия ден, в който Сантос се изправи срещу Универсидад Сентрал във Венецуела за Копа Судамерикана. Неймар беше пощаден от треньорския щаб и остана в Бразилия, докато съотборниците му си осигуриха класиране с победа с 4:1.

Докато отборът играеше, Неймар се състезаваше в БСОП Уинтър в Сао Пауло. Разтревожен от негативната реакция, играчът отговори публично: „Гледай си живота“. Темата отново излезе на дневен ред в събота, когато, празнувайки гола си срещу Шапекоензе, той симулира раздаване на карти за покер.

Неймар, който има договор със Сантос до 31 декември, е вторият най-добър голмайстор на отбора в Бразилейрао с шест гола. Поради трети жълт картон, получен в мача срещу Шапекоензе, той ще пропусне следващия мач на Сантос срещу Атлетико-ПР.

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Снимки: Gettyimages