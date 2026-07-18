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Неймар се завърна в Сантос след отпадането на Бразилия

  • 18 юли 2026 | 03:40
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След елиминацията на Бразилия на осминафиналите на Световното първенство при загубата в началото на месеца от Норвегия (1:2), Неймар се завърна в клубния си отбор Сантос. Присъствието му в базата на родния му клуб би трябвало да разсее част от съмненията, които витаеха около бъдещето му.

От Сантос публикуваха в социалните си мрежи снимка на 34-годишния Неймар в клубната база. След края на паузата в бразилския шампионат, крилото на „Селесао“ изглежда е подновил тренировки преди завръщането на Сантос срещу Шапекоензе. Тимът на Неймар се оттегли за паузата за Монциал 2026 при само точка преднина пред зоната на изпадащите в Бразилейро Betano и ще бъде домакин на последния в класирането, което дава надежди за спечелването на важни точки в биката за оцеляване.

Остава нев докрай ясно продължаването на кариерата на бразилската звезда, чийто договор със Сантос е до декември, когато приключва сезонът в южна Америка. Съществуваше хипотеза за прекратяване на договора и край на кариерата на Неймар след Мондиала, но изглежда, че той е готов поне да изпълни контракта си докрай.

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