Неймар, Фернандеш и Валверде са сред разочарованията на Мондиал 2026 според ESPN

Бруно Фернандеш, Неймар и Федерико Валверде са в символичния отбор на разочарованията на Мондиал 2026, съставен от ESPN.

Ветеранът в състава на Бразилия Неймар не успя да помогне на петкратните световни шампиони да преминат през осминафиналите на турнира в Северна Америка и “Селесао" загуби с 1:2 срещу Норвегия. Халфът на Уругвай Валверде също се представи на по-ниско от очакваното ниво и отборът от Южна Америка приключи участието си още в груповата фаза, докато Бруно Фернандеш нямаше сериозен принос към играта на Португалия и иберийците бяха елиминирани от Испания в осминафиналите. Сред сериозните разочарования на Мондиал 2026 са още германският национал Флориан Виртц, както и капитанът на Нидерландия Вирджил ван Дайк. Англичаните Марк Геи и Нико О'Райли нямат сериозен принос към представянето на “Трите лъва", завършили на трето място на Световния шампионат.

ESPN's Mark Ogden's best and most disappointing XI's from the FIFA World Cup 😅👀 pic.twitter.com/06YeBDFg1H — ESPN FC (@ESPNFC) July 20, 2026

Състав на разочарованията на Световното първенство в Северна Америка според ESPN:

Вратар: Фернандо Муслера (Уругвай)

Защитници: Нико О'Райли (Англия), Вирджил ван Дайк (Нидерландия), Марк Геи (Англия), Йошуа Кимих (Германия)

Халфове: Скот Мактоминей (Шотландия), Федерико Валверде (Уругвай), Кристиан Пулишич (САЩ), Бруно Фернандеш (Португалия), Флориан Виртц (Германия)

Нападател: Неймар (Бразилия)

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Снимки: Gettyimages