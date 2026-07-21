Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 12:00: ВЕНЦИ СТЕФАНОВ ЗА СЪБИТИЯТА В СЛАВИЯ И СБЛЪСЪКА С ЦСКА
  1. Световно първенство
  2. Футбол свят
  3. Неймар, Фернандеш и Валверде са сред разочарованията на Мондиал 2026 според ESPN

Неймар, Фернандеш и Валверде са сред разочарованията на Мондиал 2026 според ESPN

  • 21 юли 2026 | 10:46
  • 433
  • 0

Бруно Фернандеш, Неймар и Федерико Валверде са в символичния отбор на разочарованията на Мондиал 2026, съставен от ESPN.

Ветеранът в състава на Бразилия Неймар не успя да помогне на петкратните световни шампиони да преминат през осминафиналите на турнира в Северна Америка и “Селесао" загуби с 1:2 срещу Норвегия. Халфът на Уругвай Валверде също се представи на по-ниско от очакваното ниво и отборът от Южна Америка приключи участието си още в груповата фаза, докато Бруно Фернандеш нямаше сериозен принос към играта на Португалия и иберийците бяха елиминирани от Испания в осминафиналите. Сред сериозните разочарования на Мондиал 2026 са още германският национал Флориан Виртц, както и капитанът на Нидерландия Вирджил ван Дайк. Англичаните Марк Геи и Нико О'Райли нямат сериозен принос към представянето на “Трите лъва", завършили на трето място на Световния шампионат.

Състав на разочарованията на Световното първенство в Северна Америка според ESPN:

 Вратар: Фернандо Муслера (Уругвай)

 Защитници: Нико О'Райли (Англия), Вирджил ван Дайк (Нидерландия), Марк Геи (Англия), Йошуа Кимих (Германия)

 Халфове: Скот Мактоминей (Шотландия), Федерико Валверде (Уругвай), Кристиан Пулишич (САЩ), Бруно Фернандеш (Португалия), Флориан Виртц (Германия)

 Нападател: Неймар (Бразилия)

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Лотар Матеус: Финалът беше скучен, радвам се за Испания

Лотар Матеус: Финалът беше скучен, радвам се за Испания

  • 21 юли 2026 | 09:39
  • 727
  • 3
Хиляди посрещнаха националния отбор на Аржентина въпреки загубата във финала

Хиляди посрещнаха националния отбор на Аржентина въпреки загубата във финала

  • 21 юли 2026 | 09:13
  • 1216
  • 3
Ерата "Меси" не е приключила

Ерата "Меси" не е приключила

  • 21 юли 2026 | 09:03
  • 16789
  • 47
Ливърпул също се интересува от героя на Испания

Ливърпул също се интересува от героя на Испания

  • 21 юли 2026 | 08:37
  • 4140
  • 5
Алън Шиърър, Принц Уилям, Тони Блеър и куп футболни и обществени личности показаха уважението си към легендата Кийгън

Алън Шиърър, Принц Уилям, Тони Блеър и куп футболни и обществени личности показаха уважението си към легендата Кийгън

  • 21 юли 2026 | 08:16
  • 1870
  • 1
Три мача от Лигата на конференциите днес

Три мача от Лигата на конференциите днес

  • 21 юли 2026 | 08:02
  • 2202
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Проблем за Левски: титуляр пропуска първия мач с Университатя (Крайова)

Проблем за Левски: титуляр пропуска първия мач с Университатя (Крайова)

  • 21 юли 2026 | 10:56
  • 7115
  • 2
Ерата "Меси" не е приключила

Ерата "Меси" не е приключила

  • 21 юли 2026 | 09:03
  • 16789
  • 47
Алекс Николов: В Чикаго се чувствахме като домакини! България има отбор за медали

Алекс Николов: В Чикаго се чувствахме като домакини! България има отбор за медали

  • 21 юли 2026 | 10:56
  • 2104
  • 0
Венци Стефанов говори по случай началото на новия сезон

Венци Стефанов говори по случай началото на новия сезон

  • 21 юли 2026 | 11:31
  • 290
  • 0
Ботев (Пд) и Локо (Сф) с нов опит да закрият първия кръг в efbet Лига

Ботев (Пд) и Локо (Сф) с нов опит да закрият първия кръг в efbet Лига

  • 21 юли 2026 | 10:43
  • 1690
  • 2
Испания отпразнува втората световна титла с грандиозен парад, песни, танци и шеги (обзор)

Испания отпразнува втората световна титла с грандиозен парад, песни, танци и шеги (обзор)

  • 21 юли 2026 | 00:42
  • 14097
  • 24