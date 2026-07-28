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Своеволията на Неймар нямат край

  • 28 юли 2026 | 00:26
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Своеволията на Неймар нямат край

Звездата на Сантос Неймар сякаш нарочно прави така, че да настрои всички в клуба срещу себе си. Поведението на нападателя преминава всякакви граници, а поредната му изцепка поставя под съмнение оставането му в клуба, твърди “Глобо”.

Сутринта Неймар се е появил на клубната база, снимал се е с фенове, направил си е кафе, след което просто си е тръгнал, без дори да се включи в тренировката на отбора.

Неймар спаси Сантос срещу тоталния аутсайдер в Бразилия
Неймар спаси Сантос срещу тоталния аутсайдер в Бразилия

Това се е случило часове след драматичното равенство срещу Шапекоензе (2:2). Ветеранът отбеляза и двата гола за своя тим, но повече коментари предизвика скандалът между него и двама от съотбирниците му на почивката.

Показателно за обтегнатите отношения между Неймар и останалите футболисти беше, че след попаденията му нито един от колегите на звездата не отиде да го поздрави.

Неймар предизвика скандал в съблекалнята на Сантос
Неймар предизвика скандал в съблекалнята на Сантос

Договорът на 34-годишния нападател със Сантос е до края на годината, но той едва ли ще го удължи.

В бразилските медии се коментира, че Неймар е изгубил страстта си към футбола, но още нее прекратил кариерата си под натиска на баща си, както и заради ангажбиментите към различни спонсори.

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Снимки: Gettyimages

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