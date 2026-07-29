Ипсуич привлече вратар гигант

Новакът в Премиър лийг Ипсуич Таун официално обяви трансфера на 206-сантиметровия вратар Кел Схерпен, който пристига от белгийския Юнион Сен-Жилоа.

За правата на 26-годишния нидерландец „трактористите“ ще платят 11 милиона паунда. Сумата включва 8,5 милиона паунда, които ще бъдат преведени веднага, и допълнителни 2,5 милиона под формата на бонуси.

Схерпен е привлечен на „Портман Роуд“ с идеята да бъде първи избор за мениджъра Гари О'Нийл в рамката на вратата.

🗣️ "I want to make great memories."



Kjell Scherpen's first interview as a Town player is available to watch in full on the club app and website. — Ipswich Town (@IpswichTown) July 28, 2026

През изминалия сезон стражът записа 43 мача за Юнион Сен-Жилоа във всички състезания, като в 21 от тях не допусна гол и запази мрежата си „суха“.

В кариерата си той има и един мач за английския Брайтън, с който имаше договор до 2025 г. Схерпен обаче прекара по-голямата част от четирите си сезона при „чайките“ под наем в различни клубове – белгийския Остенде, нидерландския Витес Арнхем и австрийския Щурм Грац.

Преди да бъде закупен от Брайтън през 2021 г., нидерландският вратар е играл за Аякс и Емен в родината си.

Кел Схерпен става осмото ново попълнение за Ипсуич преди завръщането на отбора във Висшата лига. Преди него клубът си осигури услугите на нападателите Емерсон, Абдул Фатаву, Дайзен Маеда и Чуба Акпом, защитниците Иса Диоп и Седрик Кипре, както и вратаря Кейн ван Увелен.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google