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Ипсуич се подсили с още двама

  • 22 юли 2026 | 17:34
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Ипсуич се подсили с още двама

Ипсуич Таун обяви привличането на централния защитник Иса Диоп от Фулъм, както и на крилото Абдул Фатаву от Лестър Сити.

29-годишния марокански национал Диоп е струвал 8,5 милиона паунда на "трактористите", а договорът му е за четири години. До момента бранителят е носил екипите на Фулъм и Уест Хам във Висшата лига, както и на Тулуза във френската Лига 1. Иса Диоп също така има девет мача с националната фланелка на Мароко, включително пет на Световното първенство в Северна Америка.

22-годишният Фатаву пък ще бъде част от състава на тима от източна Англия през следващите пет години, а според "Скай Спортс" сумата, платена за него, е била 20 милиона паунда и потенциални бонуси в размер на 3 милиона паунда. Ганайският национал беше част от тима на Гана за Мондиала, записвайки минути и в четирите мача на "черните звезди" на турнира.

Така Ипсуич вече има шест нови попълнения през лятото, след като от началото на месеца бяха привлечени вратарят Кейн ван Увелен, нападателите Чуба Акпом и Емерсон, както и централният бранител Седрик Кипре.

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Снимки: Imago

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