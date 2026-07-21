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  3. Новак в Премиър лийг взе вратар от Нидерландия

Новак в Премиър лийг взе вратар от Нидерландия

  • 21 юли 2026 | 15:57
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Новак в Премиър лийг взе вратар от Нидерландия

Английският елитен футболен клуб Ипсуич Таун обяви привличането на вратаря Кейн ван Увелен от нидерландския Волендам. 22-годишният страж е подписал петгодишен договор, а трансферът е струвал на "трактористите" 4 милиона евро, както и потенциални бонуси в размер на един милион.

Ван Увелен премина през юношеската система на Волендам и направи дебюта си за мъжкия отбор през май 2024 година. Впоследствие той изигра 64 мача за тима във всички турнири, включително 26 през миналия сезон в Ередивизи.

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В крайна сметка Волендам изпадна от нидерландския елит, а сега младият вратар ще продължи кариерата си със спечелилия промоция във Висшата лига отбор на Ипсуич. Кейн ван Увелен е четвъртото ново попълнение за тима от източна Англия след нападателите Чуба Акпом и Емерсон, както и централния защитник Седрик Кипре.

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Снимки: Gettyimages

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