Ипсуич назначи Гари О‘Нийл

Новакът във Висша лига Ипсуич Таун назначи Гари О‘Нийл за мениджър с договор за три години, чиято крайна дата е 30-и юни 2029-а година, обявиха от клуба.
43-годишният O'Нийл пристига със сериозен опит във английския футболен елит, а също така и в Европа, тъй като водеше френския Страсбург в клубните турнири на УЕФА. Преди да отиде в Страсбург, той работеше в Борнемут и Уулвърхамптън Уондърърс, като в своите периоди начело там им осигури оставане в елита.
"Следях много изкъсо прогреса на клуба Ипсуич в последните години и съм впечатлен, а сега имам възможността да ги водя и във Висшата лига, което ме прави наистина сериозно вдъхновен от тази възможност“, заяви бившият английски полузащитник, играл най-много в кариерата си в Мидълзбро.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago