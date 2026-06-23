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Ипсуич назначи Гари О‘Нийл

  • 23 юни 2026 | 21:02
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Ипсуич назначи Гари О‘Нийл

Новакът във Висша лига Ипсуич Таун назначи Гари О‘Нийл за мениджър с договор за три години, чиято крайна дата е 30-и юни 2029-а година, обявиха от клуба.

43-годишният O'Нийл пристига със сериозен опит във английския футболен елит, а също така и в Европа, тъй като водеше френския Страсбург в клубните турнири на УЕФА. Преди да отиде в Страсбург, той работеше в Борнемут и Уулвърхамптън Уондърърс, като в своите периоди начело там им осигури оставане в елита.

"Следях много изкъсо прогреса на клуба Ипсуич в последните години и съм впечатлен, а сега имам възможността да ги водя и във Висшата лига, което ме прави наистина сериозно вдъхновен от тази възможност“, заяви бившият английски полузащитник, играл най-много в кариерата си в Мидълзбро.

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Снимки: Imago

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