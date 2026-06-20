Новак в Премиър лийг се доближава до избора си за нов мениджър

Новакът в Премиър лийг, Ипсуич Таун, започна преговори с консорциума “БлуКо”, който е собственик и на Челси, за привличането на Гари О'Нийл от Страсбург за нов мениджър, съобщава “Дейли Мейл”. 43-годишният специалист се очертава като основен кандидат за наследник на Кийрън Маккена, като разговорите за освобождаването му вече са в ход, въпреки липсата на официално предложение до френския клуб. Самият Маккена пък напусна, изтъквайки необходимостта от почивка след пет години начело на “трактористите”.

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О'Нийл е впечатлил с работата си в Лига 1, класирайки Страсбург на осмо място и достигайки полуфинали за Купата на Франция и Лигата на конференциите, ставайки първият англичанин с подобен успех с чуждестранен тим през този век. С предишен опит в Уулвърхамптън и Борнемут, където е записвал победи над грандове, той е високо оценяван заради тактическата си гъвкавост и атакуващ стил на игра.

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Снимки: Gettyimages