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Селтик привлече звездата на Бодьо/Глимт

  • 29 юли 2026 | 00:03
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Селтик привлече звездата на Бодьо/Глимт

Шотландският шампион Селтик официално обяви привличането на датския нападател Каспер Хьог. 25-годишният футболист пристига от норвежкия Бодьо/Глимт срещу рекордна за клуба сума от 11 милиона паунда. Договорът на Хьог е за четири години, с възможност за удължаване с още един сезон.

За две години с екипа на Бодьо/Глимт нападателят демонстрира впечатляваща форма, отбелязвайки 54 гола в 103 мача. Той беше и основна фигура за тима по време на участието му в Шампионската лига през изминалия сезон.

„Изключително съм щастлив. Когато влязох в стаята и видях фланелката, бях наистина развълнуван. Историята на този клуб е огромна. Обсъдих трансфера с близките си и семейството ми“, сподели Каспер Хьог при представянето си.

Привличането на датчанина идва като реакция на напускането на Дайзен Маеда, който премина в Ипсуич Таун. С това приключи успешният период на японския национал в Селтик, по време на който той допринесе за спечелването на пет шампионски титли и пет национални купи.

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