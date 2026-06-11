Мартин О'Нийл остава начело на Селтик за постоянно след спечеления дубъл

74-годишният Мартин О'Нийл беше назначен за постоянен мениджър на Celtic, след като изведе отбора до дубъл в Шотландия. Той пое тима временно след напускането на Брендън Роджърс, а след това замени и Уилфрид Нанси до края на миналия сезон. Преди да назначи О'Нийл, ръководството на Селтик проведе разговори и с Роби Кийн, но в крайна сметка е взето решение да се заложи на опита на северноирландеца.

Селтик стигна до дубъл след рекордна Купа на Шотландия

Както "Скай Спортс" съобщи по-рано, 74-годишният специалист е подписал едногодишен договор на „Паркхед“. Новият контракт включва и опция за удължаване с още една година и е резултат от разговори с основния акционер в клуба, Дермът Дезмънд. Дезмънд е провел срещи и с бившия играч Роби Кийн, което предизвика критики от страна на редица фенски организации.

О'Нийл се завърна в клуба на два пъти през миналия сезон и го изведе до домашен дубъл, включително триумф в шотландската Висша лига, спечелен в последния ден от сезона. След като вдигна Купата на Шотландия на „Хемпдън Парк“ миналия месец, той изрази мнение, че „детелините“ може би „търсят някой по-млад“ за нов наставник. Въпреки това, О'Нийл ще остане начело на клуба в опита му да защити титлата си в шотландския шампионат.

Най-малко петима футболисти напускат Селтик през лятото

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages