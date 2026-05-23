Селтик стигна до дубъл след рекордна Купа на Шотландия

Селтик завърши сезона с дубъл, след като спечели и Купата на Шотландия. На финала тимът на Мартин О’Нийл победи втородивизионния Дънфърмлин с 3:1. “Детелините” триумфираха в турнира за рекордни 43-и път. За тях това е изключителен край на сезона след проблемите и колебливото представяне през годината.

Звездата на Селтик Дайзен Маеда откри резултата в 19-ата минута. За японеца това може да е последният мач с екипа на шотландския гранд, тъй като той може да напусне през лятото. Удар от дистанция на Арне Енгелс удвои аванса на “детелините” преди почивката. Блестящ индивидуален пробив на резервата Келечи Ихеаначо направи резултата 3:0 преди Джош Купър да отбележи с първото си докосване.

🥇 Scottish Premiership Champions

🥇 Scottish Cup Winners



2025/26 DOUBLE WINNERS! #CelticFC🍀🏆🏆 pic.twitter.com/YWVU436cWS — Celtic Football Club (@CelticFC) May 23, 2026

Срещата можеше да се развие по различен начин, тъй като началото бе равностойно. Лиъм Скейлс предотврати гол във вратата на Селтик, след като изчисти от голлинията след удар на Калъмн Морисън. Дъмфърмлин, който е воден от Нийл Ленън, не успя да спечели първи трофей от 58 години.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages