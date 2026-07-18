Кале Рованпера каза кога ще се върне в състезанията

Кале Рованпера заяви, че „бавно се връща към всичко“, след като получи разрешение да поднови своята кариера в моторните спортове. Медицински проблем спря плановете му да се състезава на писта тази година, като двукратният световен рали шампион трябваше да участва в японската Супер Формула.

Кале изненадващо се появи преди старта на рали „Естония“ в петък. Рованпера случайно е минавал през град Тарту, домакин на ралито, и е решил да присъства на церемониалния старт в четвъртък вечер, преди да наблюдава и шейкдауна в петък.

Kalle Rovanpera reveals comeback progress at Rally Estonia after medical break



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Това е първият път, в който Рованпера присъства на събитие от WRC след финала на сезона в рали „Саудитска Арабия“ миналата година. Тогава той сложи край на кариерата си в шампионата за неопределено бъдеще, след като обяви плановете си да премине към пистови състезания през 2026.

Рали „Естония“ се смята за едно от любимите му състезания, след като там той постигна първата си победа във WRC през 2021, което го направи най-младия победител в историята на шампионата. Финландецът спечели събитието и през шампионските си сезони през 2022 и 2023, като последната му победа включваше серия от 13 поредни етапни победи.

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Въпреки че медицински проблем принуди 25-годишния пилот да отложи плановете си да се състезава в японския шампионат Супер Формула тази година, Рованпера следи отблизо WRC и действа като ментор на своя близък приятел и бивш съотборник в Тойота, Такамото Кацута.

„Просто минавахме оттук и реших да дойда да видя шейкдауна. Не беше планирано да идвам, но е хубаво да видя момчетата“, каза Рованпера пред wrc.com.

„Това е първият път тази година, в който присъствам на каквото и да е събитие. Доста е интересно и, разбира се, е хубаво да видя целия отбор, а ралитата винаги са интересни.“

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Миналия месец от Тойота обявиха, че Рованпера е подновил физическите си тренировки и вече е в състояние да планира „поетапно завръщане към пилотирането“. Целта е завръщане към състезанията през 2027. През юни Рованпера отново седна зад волана на своя дрифт автомобил Тойота GR Supra.

„Очевидно вече съм годен да пилотирам отново, което е хубаво, и бавно се връщам към всичко. Не знам какви са следващите планове, но със сигурност ще бъде нещо интересно“, добави той.

„Зимата беше натоварена, карахме много и правихме много интересни неща, но за съжаление всичко приключи бързо. Нека видим какво предстои оттук нататък и догодина.“

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Снимки: Gettyimages