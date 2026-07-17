Рованпера изненада звездите на Тойота в Естония

Бившият световен шампион Кале Рованпера изненада бившите си съотборници от тима на Тойота преди старта на рали “Естония”, 9 кръг от сезона в WRC. Кале се оттегли от ралитата в края на миналата година, за да преследва кариера в пистовите надпревари, но сезонът му в японската Супер формула беше осуетен от болест.

Наскоро лекарите обявиха, че Рованпера вече е напълно здрав, но Кале все още не е обявил плановете си. Големият шеф на Тойота Акио Тойода обяви, че за Кале винаги ще има място в тима на марката в WRC.

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Рованпера спечели първата си победа в световния шампионат точно в Естония през 2021, а след това записа още две първи места в бързото макадамова рали - през 2022 и 2023 - три поредни успеха в домашната надпревара на Ойт Танак.

Кале си поговори с Оливър Солберг, който спечели миналата година в Естония и със Себастиен Ожие, който пък победи в предишния кръг в Гърция и от тима се задоволиха с обяснението, че “им е дал съвети за състезанието”.

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Снимка: Тойота WRT

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