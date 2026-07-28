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Официално: WEC избра Барселона и "Монца" вместо Близкия изток

  • 28 юли 2026 | 13:29
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Официално: WEC избра Барселона и "Монца" вместо Близкия изток

Световният шампионат за издръжливост (WEC) потвърди, че последните два кръга от сезон 2026 ще се проведат на пистите „Барселона-Каталуня“ и „Монца“. Те заменят първоначално планираните състезания в Катар и Бахрейн.

Продължаващите военни действия в Близкия изток, които засягат логистиката на товарите и пътуванията, наложи отмяната и на двете събития. Ръководството на шампионата е действало бързо, за да осигури алтернативни европейски домакини.

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Надпреварата „6 часа на Барселона“ ще се състои на 16-18 октомври. Това ще бъде първото посещение на Световния шампионат за издръжливост на испанската писта, която преди това е била домакин на Европейските серии Льо Ман и Мишлен Льо Ман Къп.

Кръгът в Монца ще се проведе на 6-8 ноември. Пистата има дълбоки корени в състезанията за издръжливост, датиращи от повече от 60 години. Тя е била домакин на Световния шампионат за спортни автомобили на ФИА многократно и посрещна WEC в три поредни сезона между 2021 и 2023 г.

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Изпълнителният директор на WEC, Фредерик Льокиен, изтъкна необходимостта от решителни действия: „От логистична гледна точка беше наложително да вземем това решение сега, за да позволим на производителите, отборите и организацията на WEC да направят всички необходими приготовления.“

Президентът на ФИА, Мохамед бин Сулайем, подчерта, че безопасността остава основен приоритет по време на целия процес.

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„Невероятно горд съм от сътрудничеството, което ще позволи на Барселона и "Монца" да бъдат домакини на кръгове от Световния шампионат за издръжливост на ФИА по-късно тази година.“

„През последните месеци ФИА работи в тясно сътрудничество с нашите партньори в Катар и Бахрейн, за да проучи всяка възможност за запазване на двете събития този сезон, но поради продължаващата ситуация в региона, безопасността на нашите отбори, колеги и фенове на моторните спортове остава наш най-висок приоритет.“

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„Това никога не са лесни решения, но защитата на благосъстоянието на нашата общност в моторните спортове винаги ще бъде на първо място.“

Промените в календара за 2026 подлежат на одобрение от Световния съвет по моторни спортове на ФИА и не оказват влияние върху графика за 2027, който включва девет кръга и беше потвърден на 12 юни.

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Снимки: Gettyimages

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