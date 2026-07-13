БМВ измъкна втора победа за сезона в WEC пред Ферари в Сао Пауло

БМВ се възстанови от късна грешка, за да изтръгне победата от Ферари в „6-те часа на Сао Пауло“ от Световния шампионат за издръжливост (WEC) и да подсили шансовете си в битката за титлата в Хиперкар.

Кевин Магнусен, Рафаеле Марчиело и Дрийс Вантоор с автомобил №15 на БМВ водеха през по-голямата част от състезанието. Те загубиха лидерството едва в предпоследния час, когато Вантоор излезе от пистата и подари предимството на Ферари №51, пилотирано от Джеймс Каладо.

Благодарение на по-голямото количество гориво в резервоара, БМВ №15 успя да остане по-дълго на пистата и да направи по-кратко спиране в бокса в последния час. Това позволи на Вантоор, който се оплака по радиото, че не се чувства добре, да си върне водачеството.

В крайна сметка белгиецът пресече финалната линия с преднина от едва 2.2 секунди пред Ферари №51, след като очакваният от мнозина дъжд така и не заваля. Така БМВ отпразнува втората си победа в последните три състезания, след триумфа на екипаж №20 на „Спа“ през май.

В началото на надпреварата Уил Стивънс поведе колоната от полпозишън с Кадилак №12, а Магнусен се изкачи до втора позиция пред Кадилак №38 на Ърл Бамбър. БМВ излезе начело, след като и двата заводски автомобила на Джота загубиха много време при първите спирания в бокса, като заклещена гайка на колело срина Кадилак №12 в класирането.

Disaster for the race leader 😩@CadillacVSeries hits trouble in the pits as the wheel nut on #12 refused to come off, costing them valuable time and the lead.#WEC #6HSaoPaulo #Cadillac pic.twitter.com/vjENWdhNYA — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 12, 2026

Междувременно двата автомобила на Алпин се очертаха като потенциална заплаха за БМВ №15. Решението за по-малко зареждане с гориво даде на Фердинанд Хабсбург и Фредерик Маковиеки предимство на пистата пред Магнусен.

Magnussen making MOVES for P2 😳



A tiiiight squeeze by the #15 @bmwmmotorsport past @earlbamber in the #38 @cadillacracingofficial with a bit of contact en-route!#WEC #6HSaoPaulo #Cadillac pic.twitter.com/jTeP79NE7a — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 12, 2026

Въпреки това БМВ №15 продължи да топи разликата с Алпин №35 през следващите часове, макар и да водеше виртуално. Другият автомобил с №36 отпадна от битката след спукана гума.

В четвъртия час Марчиело бързо настигна съотборника на Хабсбург, Антонио Феликс да Коща, което позволи на третия в класирането Алесандро Пиер Гуиди с Ферари №51 също да намали изоставането си. Марчиело не успя да изпревари Да Коща на пистата и го задмина едва когато Алпин влезе в бокса. Пиер Гуиди се възползва от битката им, за да се доближи на две секунди зад него.

Това се оказа решаващо при следващата серия от спирания в бокса, когато Вантоор (БМВ) и Каладо (Ферари) поеха автомобилите от своите съотборници. Каладо имаше напрегнат момент, когато недозави на изхода от пит-лейна и докосна предпазната стена, което остави парче рекламно пано, залепено за предната лява част на неговото Ферари.

A sticky problem for the #51 😳



After hitting the barrier on pit exit, James Calado’s @FerrariHypercar was left dragging part of the pit banner.#WEC #6HSaoPaulo #Ferrari pic.twitter.com/J0DTgFb0h6 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 12, 2026

Той обаче не загуби много време и когато Вантоор излезе от пистата в трудната вътрешна секция на „Интерлагос“, Каладо не се нуждаеше от втора покана, за да изпревари БМВ-то. Въпреки това Ферари №51 влезе в бокса точно час преди края на състезанието, докато БМВ №15 имаше достатъчно гориво, за да продължи почти 12 минути повече.

BMW Vs Alpine for P1 ⚔️



Marciello takes the position in #15 @BMWMotorsport

but has to give it back to #35 after gaining an advantage from coming off track. This fight isn't over!!#WEC #6HSaoPaulo pic.twitter.com/Mrj6p41Bda — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 12, 2026

Това позволи на Вантоор да се върне на пистата като лидер, с комфортна преднина пред Ферари-то на Каладо. Въпреки че Шарл Милези изпревари Вантоор в първата му обиколка след бокса, Алпин №35 трябваше или да спре за допълнително гориво, или да бъде много агресивен с пестенето, за да стигне до финала.

Charles Milesi giving it his ALL to put Alpine into P1 🔥



But Dries Vanthoor was not backing down amongst LMGT3 traffic. What a battle!

#WEC #6HSaoPaulo pic.twitter.com/axPJPOh3nc — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 12, 2026

Бавно спадаща гума реши съдбата на Алпин, а Вантоор, Магнусен и Марчиело записаха първите си победи в клас Хиперкар с БМВ №15. Екипажът на Ферари №51, състоящ се от Каладо, Пиер Гуиди и Антонио Джовинаци, трябваше да се задоволи с второто място след впечатляващо изкачване от 11-а позиция на старта.

Каладо трябваше да пести гориво в последния стинт, което му попречи да се бори с Вантоор за победата. Последното място на подиума зае екипажът на стартиралия от полпозишъна Кадилак №12, пилотиран от Стивънс и Норман Нато като дуо.

TOP 3️⃣ Hypercar finishers in São Paulo 🇧🇷



That was a close one 😅#WEC #6HSaoPaulo pic.twitter.com/eOx8CV4cwE — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 12, 2026

След проваления пит-стоп, автомобил №12 загуби още време, когато Стивънс получи 5-секундно наказание за предизвикване на сблъсък с автомобил от клас LMGT3, а Нато беше завъртян от Ферари №83 в третия час. Кадилак №38 се възстанови от собствените си проблеми, включително петсекундно наказание за контакт, като Бамбър, Себастиен Бурде и Джак Ейткен завършиха четвърти.

ANOTHER incident for #12 Cadillac!



Norman Nato is spun out by the #83 Ferrari, flat-spotting his brand new tyres. #WEC #6HSaoPaulo #Cadillac @CadillacVSeries. pic.twitter.com/mO2ywCapme — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 12, 2026

Джота размени позициите на двата си автомобила 15 минути преди края, за да даде шанс на Ейткен да атакува Ферари за второто място, но той се върна на четвърта позиция, след като не успя да намали разликата с Каладо.

Петото място отиде при сателитния отбор на АФ Корсе с Ферари №83 на Роберт Кубица, Ифей Йе и Фил Хансън, след като Кубица се възползва от сблъсък между Робин Фрайнс и Антонио Фуоко на изхода от шикана „Сена“, за да изпревари и двата автомобила наведнъж. Фрайнс, Шелдън ван дер Линде и Рене Раст завършиха шести с БМВ №20, докато Ферари №50, споделяно от Фуоко, Мигел Молина и Никлас Нилсен, падна до осмо място, след като контакт остави Фуоко в грешната посока.

Със загубата на позиции на Ферари №50, Том Гамбъл зае седмото място с по-добрия от двата автомобила Астън Мартин Валкирия, №007, който той споделя с Хари Тинкнел. Топ 10 беше допълнен от Астън Мартин №009 на Алекс Риберас и Марко Сьоренсен и Алпин №35 на Милези, Хабсбург и Да Коща, като жълтите флагове, на които се надяваше френският отбор, така и не се появиха.

По-малко от месец след като спечели за шести път „24-те часа на Льо Ман“, Тойота не успя да вземе нито една точка в надпреварата в Сао Пауло. Камуи Кобаяши, Майк Конуей и Ник де Врийс завършиха едва на 12-о място с №7 поради липса на скорост. Две наказания – за нарушение при старта и при процедура с жълти флагове по цялата писта (FCY) – допълнително утежниха положението им.

Другият автомобил на Тойота с номер 8, пилотиран от Брендън Хартли, Себастиен Буеми и Рио Хиракава, остана последен в категорията на 17-а позиция, след като прекара 12 обиколки в бокса за ремонти. Хартли беше замесен в инцидент с Андре Лотерер от Дженезис №17 през втория час на състезанието, което доведе до значителни повреди по окачването на автомобил №8.

Надпреварата се оказа изпълнена със събития и за дебютантите в клас Хиперкар от Дженезис. Пол-Луп Шатен, Даниел Хункадея и Матийо Жамине финишираха на 13-о място с по-добрия от двата болида GMR-001, след като получиха наказание „преминаване през бокса“ заради нарушение при процедура с жълти флагове.

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Снимки: Gettyimages