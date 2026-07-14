Световният шампионат по издръжливост се отказва от Близкия изток заради войната

Сезон 2026 на Световния шампионат по издръжливост (WEC) изглежда ще завърши в Европа. Организаторът на шампионата, „Льо Ман Ендюрънс Мениджмънт“ (ЛМЕМ), е напът да преразгледа финалната част от календара за втори път през следващите седмици. Планираните стартове в Катар и Бахрейн ще бъдат заменени със състезания в Барселона и на "Монца" в отговор на продължаващия конфликт в Близкия изток.

Резервният план беше представен на отборите по време на кръга на "Интерлагос" през изминалия уикенд. Очаква се той да бъде приложен след необходимата ратификация на следващото заседание на Световния съвет за моторни спортове на ФИА, което се смята, че ще се проведе на 23 юли, при условие че няма значително подобрение в ситуацията със сигурността в региона на Персийския залив.

4 races down, 4 to go! ⏳



Here’s how the Championship Standings look after our rendezvous in Brazil.#WEC pic.twitter.com/4ksHCZ4f8z — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 14, 2026

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ЛМЕМ работи по алтернативни планове, откакто конфликтът принуди отлагането на „1812 км на Катар“, което първоначално трябваше да открие сезона. Тъй като пътуването до региона все още се счита за непрепоръчително, организаторите на шампионата трябваше да се съобразят и с корпоративните политики за пътуване на производители, доставчици и други заинтересовани страни, много от които са въвели ограничения за пътувания до Близкия изток.

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Според предложението, WEC ще се отправи към Барселона след „6 часа на "Фуджи“, преди да завърши сезона на "Монца". Събитието в Монца ще заеме същия уикенд на 7 ноември, първоначално запазен за „8 часа на Бахрейн“, докато състезанието в Барселона ще се премести на 18 октомври, седмица преди настоящата дата за Катар.

Промененият график ще създаде засичане с финала на GT World Challenge Европа в Портимао. Според информация на списание Racer, 19 пилоти, които в момента участват и в двата шампионата, ще бъдат засегнати. Отборите WRT, Garage 59 и AF Corse също ще са засегнати, тъй като се състезават както в WEC, така и в основната европейска GT3 серия на СРО.

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Разбра се, че СРО Моторспортс Груп проучва мерки за минимизиране на това засичане. Един от обсъжданите варианти е преместването на състезанието от GTWCE в събота, което ще позволи на пилотите да се състезават и в двете събития. Смята се, че ЛМЕМ, който изглежда няма други варианти за датата на предложеното състезание в Барселона, е изключително благодарен за готовността на Стефан Рател да положи допълнителни усилия, за да се избегне провеждането на двете състезания в един и същи ден.

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Ревизията на календара ще има и последствия за шампионата.

За разлика от планираните състезания в Катар и Бахрейн, които трябваше да бъдат с продължителност съответно осем и десет часа, предложените събития в Барселона и Монца ще бъдат шестчасови поради сезонните условия и ограниченията на пистите. В резултат на това те ще носят стандартния брой точки в WEC – 25 за победа, вместо по скалата „Точка и половина“ (38 точки), използвана за по-дългите състезания в шампионата.

Това ще намали броя на наличните точки в заключителните кръгове на сезона, което ще затрудни отборите и пилотите, преследващи лидерите в шампионата, да преодолеят дефицита си в края на кампанията.

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Снимки: Gettyimages