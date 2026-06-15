Пилотите на БМВ след загубата с 10 секунди в Льо Ман: Болезнено!

Робин Фрайнс, Шелдън ван дер Линде и Рене Раст завършиха на второто място в „24-те часа на Льо Ман“, след като пресякоха финалната линия на 10.9 секунди зад победителите.

Meet the people behind BMW’s biggest Le Mans success since 1999.



This photo says what words barely can: we are incredibly grateful for this team, this moment and everyone who made this podium finish possible.



Show them some love. pic.twitter.com/0Yw6lNfEuA — BMW M Motorsport (@BMWMotorsport) June 14, 2026

Тримата оформиха екипажа на БМВ с №20, като те неколкократно повеждаха в надпреварата. В крайна сметка, обаче, Фрайнс, Ван дер Линде и Раст останаха на второто място зад Камуи Кобаяши, Майк Конуей и Ник де Врийс, който спечелиха с Тойота №7.

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„Разбира се, че разочарованието е малко по-силно от радостта. Бяха дълги 24 часа, с много възходи и падения. Бяхме силни в началото, когато поведохме още на старта и отворихме лек аванс, който ни помогна“, каза Фрайнс.



„След това имахме, не искам да казвам проблеми, но темпото ни спадна. През нощта се върнахме и Тойота изведнъж беше там. Като цяло смятам, че беше добро състезание за феновете да наблюдават, в нито един момент не беше скучно. Но е малко болезнено да завършим на второто място в състезание, в което само първото е важно, дори и когато си на 10 секунди зад победителя.



„Но така се случва. Догодина трябва да се върнем. Определено се гордея от хората в БМВ. Те ни дадоха кола, с която да се борим в челото и смятам, че трябва да сме доволни.



„От една страна това е голям успех за нашия проект, досега никога не бяхме финиширали в Льо Ман без технически проблеми. Дойдохме тук с ясна цел, искахме да завършим в топ 5, а стигнахме до подиума, дори бяхме близо до победата, така че е голям успех.



„От друга страна, ако можеш да спечелиш в Льо Ман, искаш да спечелиш. Бяхме близо и боли, защото никога не знаеш кога отново ще има такъв шанс. Виждате, че вече не съм много млад“, добави още нидерландецът, чийто коментар беше споделен и от Ван дер Линде.

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„Това е първият ни подиум в Льо Ман, така че можем да се гордеем. Но в същото време, да загубиш в 10 секунди, боли. Просто нямахме достатъчно в резервоара в последните стинтове, за съжаление. Но сме гладни да се върнем за още“, заяви южноафриканецът.

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Снимки: Gettyimages