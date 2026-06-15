Пилотите на БМВ след загубата с 10 секунди в Льо Ман: Болезнено!

Робин Фрайнс, Шелдън ван дер Линде и Рене Раст завършиха на второто място в „24-те часа на Льо Ман“, след като пресякоха финалната линия на 10.9 секунди зад победителите.
Тримата оформиха екипажа на БМВ с №20, като те неколкократно повеждаха в надпреварата. В крайна сметка, обаче, Фрайнс, Ван дер Линде и Раст останаха на второто място зад Камуи Кобаяши, Майк Конуей и Ник де Врийс, който спечелиха с Тойота №7.
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„Разбира се, че разочарованието е малко по-силно от радостта. Бяха дълги 24 часа, с много възходи и падения. Бяхме силни в началото, когато поведохме още на старта и отворихме лек аванс, който ни помогна“, каза Фрайнс.
„След това имахме, не искам да казвам проблеми, но темпото ни спадна. През нощта се върнахме и Тойота изведнъж беше там. Като цяло смятам, че беше добро състезание за феновете да наблюдават, в нито един момент не беше скучно. Но е малко болезнено да завършим на второто място в състезание, в което само първото е важно, дори и когато си на 10 секунди зад победителя.
„Но така се случва. Догодина трябва да се върнем. Определено се гордея от хората в БМВ. Те ни дадоха кола, с която да се борим в челото и смятам, че трябва да сме доволни.
„От една страна това е голям успех за нашия проект, досега никога не бяхме финиширали в Льо Ман без технически проблеми. Дойдохме тук с ясна цел, искахме да завършим в топ 5, а стигнахме до подиума, дори бяхме близо до победата, така че е голям успех.
„От друга страна, ако можеш да спечелиш в Льо Ман, искаш да спечелиш. Бяхме близо и боли, защото никога не знаеш кога отново ще има такъв шанс. Виждате, че вече не съм много млад“, добави още нидерландецът, чийто коментар беше споделен и от Ван дер Линде.
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„Това е първият ни подиум в Льо Ман, така че можем да се гордеем. Но в същото време, да загубиш в 10 секунди, боли. Просто нямахме достатъчно в резервоара в последните стинтове, за съжаление. Но сме гладни да се върнем за още“, заяви южноафриканецът.
Снимки: Gettyimages