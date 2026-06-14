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Тойота записа победа в Льо Ман от 4 години насам

  • 14 юни 2026 | 17:41
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Тойота записа победа в Льо Ман от 4 години насам

Прототипът на Тойота с №7, каран от Ник де Врийс, Камуи Кобаяши и Майк Конуей спечели 94-ото издание на легендарното състезание „24 часа на Льо Ман“. Това е първа победа на Тойота от 4 години насам и шеста в ерата на Хиперкар автомобилите, като тимът на японците сложи край на серията от три поредни успеха на Ферари.

Другият болид на Тойота с №8 с Брендън Хартли, Рио Хиракава и Себастиен Буеми завърши на трето място.

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Втората позиция зае БМВ-то с №20, пилотирано от Робин Фрайнс, Рене Раст и Шелдън ван дер Линде, като това е най-доброто класиране на баварската марка от завръщането й в Льо Ман през 2024 година.

Прототипите на Тойота не бяха фаворити за победата, но останаха в битката за първото място в хода на цялото 24-часово състезание. Тойота използва по-различна стратегия с бокс за двете коли 30 минути след старта, а пресичащата стратегия даде резултат, като болидът с №8, който стартира 15-и излезе начело след първите боксове, а №7 влезе в топ 10.

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През нощта №8 се бори за лидерството, въпреки че Хартли записа едно излитане от трасето и екипът получи наказание за минаване през бокса заради нарушение при жълт флаг на цялото трасе.

Но днес сутринта №8 загуби време заради проблеми с предна лява спирачка, а №7 мина по-напред, макар и с малък аванс до излизането на колата за сигурност заради инцидент.

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При рестарта поведе БМВ №20, пред Кадилак №12, а №7 зае третото място, но след това Хартли излезе напред с по-бърз бокс.

След това №20 загуби лидерството заради бавна обиколка на Фрайнс точно преди влизането в бокса, а Хартли и Де Врийс излязоха начело, след като изпревариха №12 с Норман Нато зад волана.

Още един период на жълт флаг на цялата писта заради инцидент с LMP2 прототип развърза битката между двата екипа на Тойота – Хартли вече беше влизал в бокса, Де Врийс спря за спешно доливане на гориво и след това трябваше да направи пълноценен бокс.

При подновяването на състезанието №7 вече имаше солиден аванс пред №8, като на финала Кобаяши завърши с 11 секунди аванс пред втория.

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Това е първа победа на Тойота от 2022 година насам и общо шеста за марката. Конуей и Кобаяши записаха вторите си победи в Льо Ман, а за Де Врийс това е първи успех в генералното класиране.

Кадилак-ът с №12 остана четвърти с Нато, Уил Стивънс и Луи Делетрас, на 32 секунди от победителя. Другият прототип на Кадилак с №38 отпадна малко след 6 часа сутринта наше време заради повреда в сервото.

Ферари записа първата си загуба в Льо Ман, откакто компанията се завърна в състезанието. №51 с Алесандро Пиер Гуиди, Джеймс Каладо и Антонио Джовинаци завършиха на 6-ото място, другата кола с №50 отпадна в неделя сутрин от 15-ото място.

Шампионите от 2025 Йе Йифеи, Роберт Кубица и Фил Хансън остаха седми за сателитния отбор на Ферари AF Corse.

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Снимки: Gettyimages

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