Жерард Пике бе глобен с 200 хиляди евро заради извършени незаконни действия

Легендарният защитник на Барселона и националния тим на Испания Жерард Пике бе глобен с 200 хиляди евро от Испанския финансов регулатор заради незаконни действия. Оттам го обвиняват, че е купил акции от компания само няколко дни преди обявяването на смяната на нейния собственик, като той се е възползвал от конфиденциална информация.

Според информации на COPE и Financial Times Пике е придобил 104 166 акции на компанията Aspy Global Services на 20 януари 2021 година. Два дни по-късно Atrys Health прави оферта за купуването на компанията за 223 милиона евро. Междувременно стойността на акциите скача с 20 процента, което позволява на испанския футболист да продаде своя дял със значителна печалба. Испанският финансов регулатор е установил, че конфиденциалната информация е изтекла от предприемача Франсиско Хосе Елиас Наваро, който също е с глобен със 100 хиляди евро за деянието си.

The ex-Barcelona player was fined €200,000 for insider trading after buying shares in a health and safety company two days before the company was revealed to be a takeover target. https://t.co/1f98l3DpZx pic.twitter.com/QKpuJ2OoHB — Financial Times (@FT) May 11, 2026

Пике прекрати футболната си кариера си през 2022 година, като след това се впусна в бизнеса и в момента е собственик на ФК Андора във втора испанска дивизия.

Снимки: Gettyimages