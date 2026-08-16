Националките до 14 години останаха седми на "Словения бол"

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 14 години зае седмо място в крайното класиране на международния турнир "Словения Бол". Състезателите, водени от Николай Николов и Милен Костов, се наложиха над Словения с 83:77 в последния си мач от надпреварата в Словени градец.

Българите приключиха участието си с 2 победи и 3 загуби.

Националите изиграха силна първа четвърт, в края на когато водеха с 25:11. До почивката словенците намалиха пасива си до 31:35. След паузата баскетболистите от българския тим отново увеличиха преднината си чрез добри изяви на Александър Попов, Даян Симеонов, Димитър Гавалюгов и Леонид Димов за 63:52.

В последните 10 минути домакините се доближиха на 4 точки, но успешни наказателни удари на Димитър Гавалюгов в края донесоха победата на България.

Даян Симеонов се отчете със 17 точки и 5 борби. Димитър Гавалюгов добави 16 точки, а Александър Попов реализира 10 точки.

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