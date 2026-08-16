Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Националките до 14 години останаха седми на "Словения бол"

Националките до 14 години останаха седми на "Словения бол"

  • 16 авг 2026 | 16:00
  • 304
  • 0
Националките до 14 години останаха седми на "Словения бол"

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 14 години зае седмо място в крайното класиране на международния турнир "Словения Бол". Състезателите, водени от Николай Николов и Милен Костов, се наложиха над Словения с 83:77 в последния си мач от надпреварата в Словени градец.

Българите приключиха участието си с 2 победи и 3 загуби.

Националите изиграха силна първа четвърт, в края на когато водеха с 25:11. До почивката словенците намалиха пасива си до 31:35. След паузата  баскетболистите от българския тим отново увеличиха преднината си чрез добри изяви на Александър Попов, Даян Симеонов, Димитър Гавалюгов и Леонид Димов за 63:52.

В последните 10 минути домакините се доближиха на 4 точки, но успешни наказателни удари на Димитър Гавалюгов в края донесоха победата на България.

Даян Симеонов се отчете със 17 точки и 5 борби. Димитър Гавалюгов добави 16 точки, а Александър Попов реализира 10 точки.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

България U16 претърпя катастрофална загуба със 115 точки разлика срещу Испания на ЕвроБаскет

България U16 претърпя катастрофална загуба със 115 точки разлика срещу Испания на ЕвроБаскет

  • 15 авг 2026 | 17:25
  • 2956
  • 15
България разби Северна Македония в спора за 13-о място на ЕвроБаскет

България разби Северна Македония в спора за 13-о място на ЕвроБаскет

  • 15 авг 2026 | 17:06
  • 6239
  • 0
Джабари Паркър започва подготовка с Партизан

Джабари Паркър започва подготовка с Партизан

  • 15 авг 2026 | 15:57
  • 1806
  • 0
Реал Мадрид подписа с брата на Алекс Сар

Реал Мадрид подписа с брата на Алекс Сар

  • 15 авг 2026 | 15:10
  • 1845
  • 0
Ямбол взе гард от Политехника

Ямбол взе гард от Политехника

  • 15 авг 2026 | 14:35
  • 761
  • 0
Юношите до 14 години загубиха от Румъния на турнира "Словения Бол"

Юношите до 14 години загубиха от Румъния на турнира "Словения Бол"

  • 15 авг 2026 | 13:55
  • 631
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

  • 16 авг 2026 | 16:53
  • 376
  • 0
Билетите за Левски - АЕК се купуват като топъл хляб, ето какво е положенето на "Герена"

Билетите за Левски - АЕК се купуват като топъл хляб, ето какво е положенето на "Герена"

  • 16 авг 2026 | 15:00
  • 18982
  • 64
УЕФА обяви съдията за Левски - АЕК, той е кошмар за “сините” и българския футбол

УЕФА обяви съдията за Левски - АЕК, той е кошмар за “сините” и българския футбол

  • 16 авг 2026 | 14:10
  • 21650
  • 36
Ще има ли убедителна победа за ЦСКА, или осакатеният Ботев ще успее да поднесе изненада?

Ще има ли убедителна победа за ЦСКА, или осакатеният Ботев ще успее да поднесе изненада?

  • 16 авг 2026 | 07:00
  • 21104
  • 109
Арсенал и Манчестър Сити дават начало на сезона в елита на Англия (съставите)

Арсенал и Манчестър Сити дават начало на сезона в елита на Англия (съставите)

  • 16 авг 2026 | 16:41
  • 3137
  • 7
Четири срещи във Втора лига днес

Четири срещи във Втора лига днес

  • 16 авг 2026 | 10:02
  • 6198
  • 3