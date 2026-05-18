Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg"
  3. Неймар заяви, че е трябвало да търпи безсмислени критики, докато се е възстановявал от сериозни контузии

  • 18 май 2026 | 11:15
Голмайстор номер 1 в историята на националния отбор на Бразилия Неймар заяви, че е трябвало да търпи „безсмислени“ критики, докато се е възстановявал от сериозни контузии, и е доволен, че е направил всичко възможно, за да докаже, че е напълно здрав и заслужава място в отбора на Карло Анчелоти за Световно първенство. Нападателят на Сантос не е играл за страната си от 2023-та поради травми и операция на коляното, която го извади от терена за една година. Селекционерът на “Селесао” заяви, че Неймар трябва да е напълно здрав и да играе добре, за да се бори за място на Мондиал 2026.

„Физически се чувствам страхотно. Подобрявам се с всеки мач. Дадох най-доброто от себе си, но не беше лесно. Ще призная, че не беше лесно. Бяха години на упорита работа, а също и на много глупости, които се говореха за състоянието ми и за това, което правех. Наистина е тъжно как хората говорят за това. Работих здраво, тихо, у дома, страдах заради това, което хората говореха, но накрая всичко се получи. Стигнах до мястото, където исках да бъда. Доволен съм от представянето си, от всичко, което направих досега. Каквото и да се случи, Анчелоти със сигурност ще извика 26-те най-добри играчи за Световно първенство“, каза Неймар пред медиите след загубата на Сантос с 0:3 от Коритиба.

Очаква се Анчелоти да обяви състава за Мондиала тази вечер. Тимът на Бразилия, който се стреми да спечели рекордна шеста титла, ще се изправи срещу Мароко, Хаити и Шотландия в група C на турнира от 11 юни до 19 юли в Северна Америка.

Брюж прегази преследвача си и гледа към титлата

