Левандовски: Това не беше най-добрият Ямал, но все пак помогна много на Испания

Роберт Левандовски похвали бившия си съотборник в Барселона Ламин Ямал за това, че е помогнал на Испания да спечели Световното първенство, въпреки че не се е намирал в най-добрата си форма заради физически проблем. 19-годишният нападател започна турнира с контузия в бедрото, получена в края на април. Въпреки нея той взе участие и в осемте мача на “ла роха", записвайки едно попадение и една асистенция.

"Честно казано, не видяхме най-доброто от него в този турнир - заяви Левандовски пред ESPN. - Най-доброто представяне, най-добрият Ламин за мен не беше миналия сезон, а преди два сезона - това беше най-добрата версия на Ламин Ямал. Той все още е млад, дойде на Световното първенство след контузия и не игра в продължение на осем седмици, а когато трябва да започнеш на мондиал, нямаш време да тренираш мач за мач. Той все пак показа много добри качества. Испанските играчи и отбора помогнаха на Ламин, но и той също помогна на целия отбор. Мисля, че съвместната работа беше перфектна.”

Двамата бяха съотборници в Барселона, където заедно изиграха 127 двубоя във всички турнири. Полският нападател, който не успя да класира страната си за световните финали, заяви, че е подкрепял Испания по време на турнира заради времето си, прекарано в Ла Лига с каталунския тим.

"Познавам много играчи от Испания и прекарах толкова време в Барселона с тях, така че ги подкрепях много. Разбира се, от Аржентина единствено познавам Лео (Меси) лично, но знам, че той спечели миналото Световно първенство. Затова подкрепях испанския национален отбор, защото ако играеш с тях и прекарвате много време заедно, тогава е по-лесно да подкрепяш този тим. Бях щастлив, защото знаех, че са готови да спечелят Мондиала. Те са много млади и бъдещето е пред тях", каза Лева, цитиран от БТА.

След края на миналия сезон 37-годишният поляк се присъедини към Чикаго Файър в Мейджър Лийг Сокър като свободен агент, подписвайки двугодишен договор. През изминалата нощ той даже дебютира срещу Интер Маями, но тимът му отстъпи с 2:3, а той не успя да се разпише.

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