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Шалке 04 стартира подготовка за новия сезон, бъдещето на Джеко остава неясно

  • 6 юли 2026 | 05:41
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Шалке 04 стартира подготовка за новия сезон, бъдещето на Джеко остава неясно

На фона на несигурност около бъдещето на звездния нападател Един Джеко, Шалке 04 започна своята предсезонна подготовка за завръщането си в Бундеслигата. Първата тренировка за кампанията се проведе в неделя пред 3700 ентусиазирани привърженици.

„Щастливи сме, че всичко започва отново. Радваме се за феновете. Чувстваме се едновременно у дома и на работа“, заяви треньорът Мирон Муслич.

Шалке се завръща в елитната дивизия на Германия след три сезона във Втора Бундеслига. Муслич определи задачата за оцеляване като „XXL предизвикателство“, целящо да се избегне бързото изпадане, което тимът претърпя преди три години.

„Разбира се, наясно сме, че Бундеслигата е съвсем различно предизвикателство и че трябва да вдигнем оборотите с две предавки, но това е нещо, което искаме да направим“, добави наставникът.

Въпреки че Шалке 04 никога не е печелил титлата в ерата на Бундеслигата, стартирала през 1963 г., клубът е завършвал на второ място седем пъти, за последно през 2018 г.

„Миньорите“ вече привлякоха Жуниор Адаму от Фрайбург и Сатоши Танака от Фортуна Дюселдорф. Остава обаче неясно дали Един Джеко ще бъде част от състава, когато сезонът започне в края на август с гостуване на Аугсбург.

Звездата на Босна и Херцеговина се присъедини изненадващо през януари, но договорът му изтече на 30 юни. 40-годишният нападател, който игра на Световното първенство, където Босна отпадна на осминафиналите след загуба с 0:2 от САЩ, все още не е обявил решението си.

„Още преди Световното първенство се разбрахме, че ще обсъдим бъдещето му след турнира. Водим много добър диалог“, коментира Муслич, който също е роден в днешна Босна и Херцеговина.

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Снимки: Gettyimages

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