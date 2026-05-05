Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Шалке 04
  3. Шалке 04 ще преговаря с Джеко да остане и за Първа Бундеслига

Шалке 04 ще преговаря с Джеко да остане и за Първа Бундеслига

  • 5 май 2026 | 10:37
  • 249
  • 0
Шалке 04 ще преговаря с Джеко да остане и за Първа Бундеслига

Шалке 04 иска да задържи Един Джеко в състава си и за идния сезон, в който тимът ще е в Първа Бундеслига. От клуба потвърдиха пред Sky90, че разговори ще има.

Нападателят, който вече е на 40 години, подсили тима през зимата от Фиорентина с идеята да помогне за завръщане в елита, което и се случи, след като той вкара шест гола и подаде за три други в девет участия във Втора Бундеслига. Освен това той получи един червен картон, а после и контузия. Неговият договор обаче изтича в края на сезона.

Междувременно Джеко ще играе и на Световното първенство с отбора на Босна и Херцеговина, който успя да елиминира Италия.

Един Джеко: С радост се отказах от парите, за да играя за Шалке
Един Джеко: С радост се отказах от парите, за да играя за Шалке
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ултрасите на Лацио и Интер ще бойкотират сблъсъка между двата тима

Ултрасите на Лацио и Интер ще бойкотират сблъсъка между двата тима

  • 5 май 2026 | 07:04
  • 2066
  • 0
Защитник на Рома е в полезрението на Барселона

Защитник на Рома е в полезрението на Барселона

  • 5 май 2026 | 06:33
  • 2312
  • 0
Грандовете в Англия влизат в битка за Рафаел Леао

Грандовете в Англия влизат в битка за Рафаел Леао

  • 5 май 2026 | 06:02
  • 4114
  • 2
Барселона печели битката за подписа на Бернардо Силва

Барселона печели битката за подписа на Бернардо Силва

  • 5 май 2026 | 05:34
  • 4503
  • 1
Напрежението в Реал продължава да расте, испанските играчи са "на нож" с Арбелоа

Напрежението в Реал продължава да расте, испанските играчи са "на нож" с Арбелоа

  • 5 май 2026 | 05:03
  • 5023
  • 4
Гасперини: В добра позиция сме, но не можем да си позволим грешки

Гасперини: В добра позиция сме, но не можем да си позволим грешки

  • 5 май 2026 | 04:28
  • 2511
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Колосална опашка за "златен" билет на "Герена"

Колосална опашка за "златен" билет на "Герена"

  • 5 май 2026 | 10:49
  • 1209
  • 0
Арсенал и Атлетико Мадрид посягат към към мечтания финал

Арсенал и Атлетико Мадрид посягат към към мечтания финал

  • 5 май 2026 | 07:31
  • 3742
  • 8
78 години ЦСКА!

78 години ЦСКА!

  • 5 май 2026 | 09:12
  • 2136
  • 58
Апоел и Реал Мадрид продължават битката от плейофите в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид продължават битката от плейофите в "Арена Ботевград"

  • 5 май 2026 | 06:11
  • 5177
  • 5
Везенков и компания гостуват в Княжеството с мисията да довършат Монако

Везенков и компания гостуват в Княжеството с мисията да довършат Монако

  • 5 май 2026 | 06:44
  • 4207
  • 0
Левски предлага нов договор на Сангаре

Левски предлага нов договор на Сангаре

  • 5 май 2026 | 07:57
  • 8773
  • 21