Шалке 04 ще преговаря с Джеко да остане и за Първа Бундеслига

Шалке 04 иска да задържи Един Джеко в състава си и за идния сезон, в който тимът ще е в Първа Бундеслига. От клуба потвърдиха пред Sky90, че разговори ще има.

Нападателят, който вече е на 40 години, подсили тима през зимата от Фиорентина с идеята да помогне за завръщане в елита, което и се случи, след като той вкара шест гола и подаде за три други в девет участия във Втора Бундеслига. Освен това той получи един червен картон, а после и контузия. Неговият договор обаче изтича в края на сезона.

Междувременно Джеко ще играе и на Световното първенство с отбора на Босна и Херцеговина, който успя да елиминира Италия.

