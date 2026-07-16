Стадионът на футболния Шалке 04 отново ще приеме мач от Световното първенство по хокей на лед

Световното първенство по хокей на лед през следващата 2027-а година, което ще се проведе в Германия, ще бъде открито на откритата „Арена ауф Шалке“ – точно както е било при домакинството през 2010-а година, съобщиха организаторите.

Страната-домакин ще открие турнира на 13-и май 2027-а година срещу тазгодишните финалисти от Швейцария, след което всички останали мачове ще бъдат преместени в залите в Дюселдорф и Манхайм.

Съоръжението на футболния Шалке'04 официално има вместимост от 61 547 места, но вероятно за хокейната среща ще събере още повече хора, тъй като хокейното игрище е по-малко и върху останалата част от футболния терен ще има също трибуни. Домакините ще се опитат дори да подобрят рекорда си от предишното домакинство прези 16 години, когато мачът между Германия и САЩ е наблюдаван от 77 803 зрители.

„Гелзенкирхен направи хокейста история през 2010-а година, когато прие мач от Световното първенство на този митичен стадион. Те наистина имат традиции в хокея и нямаме търпение да видим какво ще предложат догодина през пролетта“, заяви генералният секретар на Международната федерация по хокей на лед (ИИХФ) Мати Нурминен.

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