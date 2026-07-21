Може ли Джошуа да допусне нова шокираща загуба

Спаринг партньорът на Кристиан Пренга – Брандън Мур, смята, че албанецът може да поднесе сензация срещу Антъни Джошуа „като Анди Руис“. Двамата ще се изправят един срещу друг в събота в Саудитска Арабия. Джошуа допусна първата загуба в професионалната си кариера именно срещу Руис през 2019 г. Това беше една от най-големите изненади в историята на бокса, като в „Медисън Скуеър Гардън“ британецът загуби световните си титли на IBF, WBA и WBO.

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Въпреки че Джошуа е считан за огромен фаворит срещу Пренга, който има баланс от 20 победи и една загуба, като всичките му успехи са с нокаут, Мур вярва, че британският боксьор може да претърпи подобно сензационно поражение в Джеда. Срещата с Пренга трябва да послужи като подгряващ двубой за Джошуа преди дългоочаквания му сблъсък с Тайсън Фюри през зимата.

„В момента Пренга изглежда наистина много, много добре по време на спарингите. Двубоят ще бъде доста зрелищен“, заяви Мур пред Sky Sports. „Смятам, че има добри шансове да го победи. Според мен Пренга е по-едър от Джошуа. Ей Джей просто има мускулеста физика, но Пренга е по-големият мъж. Ще бъде труден двубой, но смятам, че той може да изненада Джошуа по същия начин, по който го направи Анди Руис.

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Това е първият мач на Ей Джей след завръщането му. През последно време в живота му се случиха много неща. Изпитвам единствено уважение към него, но когато се връщаш на ринга, след като не си се боксирал дълго време, липсата на състезателен ритъм е реален проблем.“

Мур, който се надява самият той да получи голям двубой срещу британски боксьор в тежка категория, побърза да подчертае значението на срещата с Джошуа за Пренга. Това несъмнено е най-големият мач в кариерата на албанеца до момента.

„Казах му, че получава възможността на живота си. Това е шанс, който аз самият бих искал да имам. Ей Джей е страхотен боксьор и постигна невероятни неща в този спорт. Пренга обаче има възможност да се нареди сред хората, побеждавали бъдещи членове на Залата на славата. Всичко трябва да се нареди перфектно. Той трябва да направи абсолютно всичко безгрешно.“

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