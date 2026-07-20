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Ей Джей е освирепял за битката си с Пренга

  • 20 юли 2026 | 17:12
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Ей Джей е освирепял за битката си с Пренга

Антъни Джошуа е възприел „свирепа“ нагласа преди завръщането си на ринга срещу Кристиан Пренга и е готов „да причини много болка“, заяви президентът на Matchroom Бари Хърн. Преговорите за дългоочаквания изцяло британски сблъсък с Тайсън Фюри продължават, но преди това Джошуа трябва да изпълни своята част от уговорката, като победи Пренга в Саудитска Арабия тази събота.

Джошуа не се е боксирал, откакто нокаутира ютюбъра Джейк Пол през декември. Двукратният световен шампион в тежка категория прекара продължителен период извън ринга, след като оцеля в автомобилна катастрофа в Нигерия, при която загинаха двама негови приятели. 36-годишният британец тренира заедно с бившия абсолютен световен шампион Олександър Усик. Хърн, който работи с Джошуа от големия му пробив през 2012 г., предупреди, че никога не го е виждал по-съсредоточен.

„Ей Джей изглежда във формата на живота си“, заяви Хърн пред Sky Sports News. „Той тренира в лагера на Усик. Изключително мотивиран е – не просто да спечели, а да направи шоу. Пренга е опасен. Не знаем твърде много за него, но в момента Джошуа е свиреп звяр и точно това ще видите на ринга. Не мигайте и очаквайте фойерверки. Ей Джей не приема нищо за даденост. Знае, че има работа за вършене, и ще бъде безмилостно ефективен. В настроение е да причини много болка в събота.

В момента Ей Джей се намира в невероятно добро състояние. Не мисля, че през 14-те години, откакто го познавам, някога съм го виждал да изглежда по-добре или да бъде толкова мотивиран в дългосрочен план. Част от тази мотивация беше подхранена от трагичната катастрофа, но сега той говори за още три години на ринга. Преди година обсъждахме възможността да проведе още два мача и след това щастливо да прекрати кариерата си.“

Организирането на двубоя може да е отнело цяло десетилетие, но Хърн вярва, че когато най-накрая се състои, сблъсъкът между Джошуа и Фюри ще бъде най-големият мач в тежка категория, провеждан приживе. Той се надява срещата да бъде на „Уембли“.

„Бихме искали двубоят да бъде на „Уембли“ и именно за това се борим“, добави Хърн. „Това е сблъсък от световен мащаб, но смятаме, че е предназначен преди всичко за британските фенове.

Британските привърженици проявиха огромно търпение. Те изчакаха 10 години този мач, затова се надяваме всички да се съобразят с условията в договора на Ей Джей, според които двубоят трябва да се проведе във Великобритания.“

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