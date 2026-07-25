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Фюри за Джошуа: Да видим дали ще има смелостта да се бие с мен

  • 25 юли 2026 | 13:11
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Фюри за Джошуа: Да видим дали ще има смелостта да се бие с мен

Тайсън Фюри все още не е убеден, че Антъни Джошуа ще се съгласи на дългоочаквания мегасблъсък между двамата британци, като постави под въпрос дали съперникът му има „смелостта“ да се изправи срещу него. Фюри говори след победата си с нокаут в седмия рунд над Мариуш Вах в мач без телевизионно излъчване в Тайланд в петък. Той припомни, че Джошуа не е влязъл на ринга, за да се изправи срещу него след успеха на Фюри над Арсланбек Махмудов на стадиона на „Тотнъм“ през април.

Тайсън Фюри отказа Мариуш Вах в 7-ия рунд и чака битката с Антъни Джошуа
Тайсън Фюри отказа Мариуш Вах в 7-ия рунд и чака битката с Антъни Джошуа

Подгряващият мач на Джошуа преди евентуален двубой с Фюри по-късно тази година е в събота в Саудитска Арабия, където той ще срещне Кристиан Пренга. Това ще бъде първият му мач, откакто през декември в Нигерия оцеля при автомобилна катастрофа, в която загинаха двама негови близки приятели.

„Аз преминах своя тест. Нека видим дали Джошуа ще премине своя. Най-големият тест от всички е колко е смел. Мисля, че е голям страхливец”, каза Фюри. “На „Тотнъм“, пред 70 000 души, той нямаше смелостта да влезе на ринга и да се изправи срещу мен. Да видим дали някога ще го направи. Не съм убеден. Ще се прегрупирам. Надявам се следващият голям мач да бъде подписан следващата седмица и да отидем там, накъдето сме тръгнали. Ще бъде ли във Вегас? В Ню Йорк? В Ирландия? В Лондон? Кой знае — може би в Белфаст? Може дори да е тук, в Патая, Тайланд!“

Фюри, чийто мач с Джошуа може да се проведе на „Уембли“ в 2:00 часа през нощта британско време, за да бъде удобен за глобална телевизионна аудитория, заяви, че няма да пътува до Джеда, за да се изправи лице в лице с Ей Джей този уикенд.

Джошуа - Фюри може да е на "Уембли" при едно условие
Джошуа - Фюри може да е на "Уембли" при едно условие

„През последните шест или седем месеца бях далеч от дома”, каза 37-годишният Цигански крал. “Категорично няма да ходя в Джеда. Прибирам се при съпругата и децата си, които ме подкрепяха от разстояние. Бях 10 седмици в тренировъчен лагер. Преди това отсъствах четири месеца, така че ще се прибера и ще си почина.“

Фюри също така настоя, че е имал нужда от мач срещу полския ветеран Вах, три месеца след победата си по точки над руснака Махмудов:

„Имах само един мач за две години. Това е вторият ми мач за две години. Разбира се, исках да направя рундове. Искам да съм активен. Не е само боксът на ринга. Това е седмицата преди мача — пресконференцията, кантарът, напрежението, всичко.“

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Снимки: Imago

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