Джошуа планира да бъде на ринга още 3 години

Според основателя на Matchroom Бари Хърн 36-годишният Антъни Джошуа може да остане в бокса още поне три години. В събота бившият световен шампион в тежка категория трябва да се изправи срещу слабо познатия Кристиан Пренга в Саудитска Арабия, преди през ноември да участва в грандиозен изцяло британски сблъсък с Тайсън Фюри.

Джошуа: Забелязах някои слабости във Фюри, Усик е най-добрият

Преди това Еди Хърн намекна, че 2026 г. може да бъде последната за Джошуа в професионалния бокс. Това обаче беше преди британецът с баланс от 29 победи и четири загуби, включително 26 успеха с нокаут, да победи Джейк Пол през декември, а след това да претърпи автомобилна катастрофа, при която загинаха двама от най-близките му приятели.

Смята се, че катастрофата, след която Джошуа трябваше да се възстановява от получените травми, е разпалила отново бойния му дух. Британецът, който е мечтано рекламно лице за спонсорите, се отказа от останалите си бизнес начинания, за да се съсредоточи изцяло върху бокса.

Джошуа - Фюри може да е на "Уембли" при едно условие

„Познавам го от 2012 г. и станахме много близки. Той е като член на нашето семейство“, заяви Бари Хърн пред Sky Sports. „Не мисля, че някога съм го виждал толкова мотивиран в дългосрочен план. Както казах, част от тази мотивация беше подхранена от трагичната катастрофа, но сега той говори за още три години на ринга. Само преди година обсъждахме възможността да проведе още два мача, а след това щастливо да прекрати кариерата си. Той е изключително мотивиран и се чувства добре, но боксът е особен спорт. Достатъчен е един добър удар от едър съперник, за да бъде нокаутиран всеки човек на света.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google