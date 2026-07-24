Бивш световен шампион: Фюри и Джошуа не принадлежат в Залата на славата

Бившият световен шампион в суперсредна категория Карл Фроч смята, че нито Тайсън Фюри, нито Антъни Джошуа трябва да бъдат въвеждани в Международната боксова зала на славата.

49-годишният англичанин се оттегли от бокса през 2014 г., след като нокаутира Джордж Гроувс в осмия рунд на реванша им на стадион „Уембли“. През 2023 г. самият той беше приет в Залата на славата.

По време на цялата си кариера с актив 33-2 (24 с нокаут), Фроч, познат като „Кобрата“, се подготвяше под ръководството на треньора Робърт Маккракън. Това е същият специалист, с когото Джошуа избра да се раздели през 2021 г. след първата си загуба от Александър Усик. Именно под ръководството на Маккракън обаче Ей Джей беше в най-добрата си форма. В рамките на пет години той на два пъти притежаваше титлите на Световната боксова асоциация (WBA), Международната боксова федерация (IBF) и Световната боксова организация (WBO) в тежка категория. Според Фроч обаче това не е достатъчно, за да може Джошуа да влезе в свещените стени в Канастота.

„По времето, когато беше шампион, Ей Джей се би с повечето задължителни претенденти за поясите си. Той победи Владимир Кличко и се изправи срещу боксьори като Александър Поветкин, така че има имена в актива си. Но той никога не се би с Дионтей Уайлдър и никога не се би с Луис Ортис, когато Ортис беше опасно име. След това поглеждате начина, по който загуби два пъти от Усик, тежкия нокаут от Даниел Дюбоа и поражението от Анди Руис, който няма много други значими победи в кариерата си. За съжаление, активът на Джошуа го елиминира от възможността да бъде в Залата на славата. Не казвам просто, че не го заслужава или не е достатъчно добър. Просто погледнете статистиката. Има твърде много негативи и мисля, че това ще го изключи от избора за Международната боксова зала на славата.“, заяви Фроч пред „Бетпак“.

Може ли Джошуа да допусне нова шокираща загуба

"Еди Хърн веднъж каза, че Джошуа трябва да бъде в Залата на славата заради приноса му към бокса. Не съм съгласен. Международната боксова зала на славата трябва да се основава на резултати, кого си победил и кой те е победил. Да, Джошуа е двукратен шампион в тежка категория, но също така е бил нокаутиран няколко пъти. Трябва да сме реалисти. Не мисля, че ще влезе. Фюри също е бил двукратен носител на основни пояси в кралската дивизия. Триумфите му за титлите също бяха впечатляващи, като той сложи край на дългото царуване на Кличко през 2015 г. и разби Уайлдър в реванша им през 2020 г. Не е достатъчно. Фюри също няма достатъчно имена в актива си. Най-големите му победи са срещу Владимир Кличко и Дионтей Уайлдър, а сега има две загуби от Усик. Къде са всички други значими победи в кариерата на Тайсън Фюри, които да отбележат всички квадратчета? Няма такива.“, казва Фроч.

„Така че, за съжаление, те няма да се присъединят скоро към „Кобрата“, нито към Роберто Дуран, Шугър Рей Леонард, Мохамед Али, Рой Джоунс-младши, Бърнард Хопкинс, Флойд Мейуедър и другите имена от висшите ешелони на бокса.“

Очаква се Джошуа и Фюри да се срещнат по-късно тази година, ако победят съответно Кристиан Пренга и Мариуш Вах този уикенд.

"Това е мач, който ще гледам, и както каза Еди Хърн, когато тези двамата се съберат, се интересуваш и вълнуваш до известна степен. Но хайде, не съм толкова развълнуван. Ако тези двамата не се биеха, изобщо нямаше да ми пука. Преди шест или седем години това беше може би най-големият мач в историята на британския бокс. Сега и двамата са преминали най-доброто от себе си и това е просто за пари. Вероятно е на трето или четвърто място в списъка на най-големите британски битки. Също така не бих държал кмета на Лондон Садик Хан отговорен, ако мачът не се състои, защото логистично, с транспорта на Лондон, полицията и британската транспортна полиция, всички те трябва да помислят за близо 80 000 фенове, които напускат стадиона в четири сутринта, и да се запитат къде ще отидат. Това е потенциален шибан кошмар, нали?

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