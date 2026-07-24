Спартак (Варна) без четирима играчи за градското дерби

Спартак (Варна) няма да може да разчита на четирима футболисти в предстоящото градско дерби срещу Черно море.

Спартак (Варна) с любопитен ход преди дербито срещу Черно море, бивш рефер на ФИФА ще анализира съдийските решения

Джонатан Хуртадо е наказан, а левият защитник Закария Тиндано и халфът Хосе Буа все още очакват издаването на работните си визи и документите от сектор „Миграция“, за да направят своя официален дебют за „соколите“. Треньорският щаб няма да рискува и с включването на Димо Кръстев, който все още не е напълно възстановен.

Липсата на четиримата обаче едва ли ще окаже съществено влияние върху избора на състава. През лятото Спартак привлече сериозен брой нови попълнения, което значително повиши конкуренцията във всички линии на отбора.

Добрата новина за домакините е, че старши треньорът Гьоко Хаджиевски вече има уредена работна виза и ще заеме мястото си на резервната скамейка.

Има голяма вероятност Спартак да започне дербито със същия стартов състав, който излезе срещу ЦСКА 1948 в първия кръг на първенството. Именно в този двубой „соколите“ загатнаха за потенциала си и демонстрираха сериозна конкуренция във всяка линия на терена.

/Пламен Трендафилов/

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