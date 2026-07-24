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БФС и и Сдружение "Стрийт Спортс България" подписаха Меморандум за стратегическо сътрудничество

  • 24 юли 2026 | 16:19
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БФС и и Сдружение "Стрийт Спортс България" подписаха Меморандум за стратегическо сътрудничество

Българският футболен съюз и Сдружение "Стрийт Спортс България" подписаха Меморандум за стратегическо сътрудничество, с който поставиха началото на партньорство за развитието и популяризирането на стрийт футбол 3х3 в България. На събитието присъстваха изпълнителният директор на БФС Андрей Петров и представителите на ръководството на Сдружение "Стрийт Спортс България" - Николай Горанов, Бисер Механджийски и Деан Кирилов. 

Меморандумът определя рамката за съвместна работа между двете организации в областта на развитието на стрийт футбол 3х3, чрез организиране на национални, регионални и местни турнири, популяризиране на масовия спорт сред деца и младежи, обучение на съдии и технически лица, както и реализиране на образователни и социални инициативи. Сред основните цели на партньорството са изграждането на национална верига от турнири, създаването на механизъм за откриване и развитие на млади футболни таланти и утвърждаването на стрийт футбол 3х3 като модерна и достъпна форма на масовия футбол в България.

С подписването на меморандума двете организации заявиха общата си ангажираност към развитието на градския футбол и създаването на повече възможности за участие на деца, младежи и любители в организирани спортни дейности. Партньорството поставя основите на устойчив модел за развитие на стрийт футбол 3х3, който да допринесе за разширяване на обхвата на масовия футбол и популяризирането на активния начин на живот в страната.

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