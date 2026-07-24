Везенков потвърди, че ще играе срещу Румъния и посочи кой е точният човек за президент на БФБаскетбол

Баскетболната звезда Александър Везенков потвърди, че ще играе за националния отбор на България в предстоящия мач срещу Румъния на 30 август като част от втората фаза от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029.

Днес беше обявен съставът, избран от старши треньора Любомир Минчев, както и програмата за подготовката преди ключовите двубои от пресявките за континенталната надпревара.

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"Просто трябва да отида за малко до Гърция, защото е първата отборна тренировка на Олимпиакос, няколко медицински прегледа и така нататък, но когато там това мине, аз съм на линия за мача с Румъния", заяви Везенков на пресконференция в София по повод провеждането на Световно ученическо първенство в Самоков догодина, на което той ще бъде посланик.

Попитан относно новите попълнения в клубния му тим Коди Милър-Макинтайър и Жан Монтеро, българският национал отговори: “Аз не обичам да говоря за бъдещето, защото не знаем какво ще стане след девет месеца. Най-важно е да сме здрави и да стигнем отново до финалната четворка (в Евролигата). Това е първата цел, която винаги си поставяме. Нататък знаете, че финалната четворка е един плюс един мач, както аз казвам. Да сме здрави - всички отбори правят добри селекции, идват добри играчи от НБА и от други отбори. Мисля, че имаме една изградена философия, треньорът е същият вече седма година и мисля, че ще се опитаме, но ще сме на същото ниво като миналата година”.

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След два месеца предстоят избори за президент на Българската федерация по баскетбол, а Александър Везенков заяви, че би подкрепил своя баща - Сашко Везенков, за позицията.

"Ако зависеше от мен, името, което бих казал днес, че за мен на сто процента е точният човек, е Сашко Везенков, но той не знам дали иска да влезе в това. Не ми е споделил нещо, но просто му имам доверие в това, което може да направи. Мисля, че е време за нещо различно, за нещо ново. Нова ера идва - пак казвам, Балкан влиза в ЕвроКъп. Рилски Спортист има отбор, който ще гони нещо сериозно в Европа. Националният отбор трябва да се върне към големите отбори, защото стигнахме до последното ниво, до последната категория и мисля, че трябва да дойде човек, който знае, който може да помогне със своите знания", завърши Везенков.

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Снимки: Владимир Иванов