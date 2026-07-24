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  3. "Моряци" се завръщат за предстоящото дерби

"Моряци" се завръщат за предстоящото дерби

  • 24 юли 2026 | 16:37
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Асен Дончев и Ертан Томбак ще бъдат на линия за двубоя срещу Спартак Варна. Това е добра новина в лагера на "моряците".

Спартак (Варна) с любопитен ход преди дербито срещу Черно море, бивш рефер на ФИФА ще анализира съдийските решения
Спартак (Варна) с любопитен ход преди дербито срещу Черно море, бивш рефер на ФИФА ще анализира съдийските решения

И двамата умеят да играят еднакво добре като типични халф бекове oтдясно и отляво, което безспорно дава възможност  за ротации и по голям избор за промяна на схемата пред треньорският щаб на отбора.

Нападателите Селсо Сидни и Хорхе Падиля ще пропуснат двубоя, но на тази позиция Черно море разполага с опитния голмайстор Алекс Колев и непредвидимия талант Георги Лазаров. 

/Пламен Трендафилов/

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