Красимир Бислимов: Старахме се да играем футбол и то срещу силни съперници

Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов говори преди първия официален мач на тима за новия сезон във Втора лига.

Плевенчани откриват кампанията с гостуване на Янтра (Габрово) в петък, 25 юли, от 20:00 часа. В състава няма контузени футболисти, като всички тренират на пълни обороти и са на разположение за двубоя.

„Запазихме основната част от отбора от миналия сезон. Разделихме се само с двама футболисти, но ги заменихме с нови попълнения на същите позиции. Надявам се, че успяхме да привлечем качествени състезатели“, заяви Бислимов пред официалния сайт на клуба.

По време на лятната подготовка Спартак записа единствената си победа в контролите именно срещу Янтра. Проверката се игра в Ловеч, където „синьо-белите“ ще домакинстват в първите си мачове от новия сезон.

„Контролите и официалните мачове са съвсем различни. В подготвителните срещи няма същото напрежение, но въпреки това всеки футболист излиза с желание за победа. За нас най-важното беше да видим потенциала на отбора и да изградим игровия си облик. С изключение на първото полувреме в последната контрола, съм доволен от представянето ни. Победите не бяха водещото, защото се стремяхме да играем добър футбол срещу силни съперници“, допълни наставникът на Спартак.

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