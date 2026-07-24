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УЕФА наказа тежко ЦСКА, но не и Дери: прикри се огромния скандал с Евтимов (ето каква е санкцията на домакините)

  • 24 юли 2026 | 12:28
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УЕФА наказа тежко ЦСКА след реванша от първия предварителен кръг на ШЛ срещу Дери Сити в Северна Ирландия, но за сметка на това демонстрира прекалено снизходително поведение спрямо домакините, видя Sportal.bg по повод обявените санкции.

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“Червените” бяха глобени с 55 000 евро, получиха забрана да са без своята публика при снощното гостуване на Карабах и още един мач условно без гостуваща агитка с двугодишен изпитателен срок.

В същото време обвиненията към Дери бяха не по-малко тежки, но не и наказанията.

Северноирландците трябваше да отговарят за:

1. Ефективно нахлуване на терена;
2. Хвърляне на предмети;
3. Нарушения на обществения ред;
4. Недостатъчна охрана на терена.

Апелативната комисия към УЕФА и наложи следната санкция:

Глоба в размер на 20 000 евро и частично затваряне на стадиона (т.е. северната трибуна) за един мач, в който ФК Дери Сити ще играе като домакин, за ефективното нахлуване на терена от неговите привърженици, нарушения на обществения ред и хвърляне на предмети.

Затварянето на стадиона се отлага за изпитателен срок от две (2) години, считано от датата на настоящото решение. Т.е. ще влезе в сила при повторно такова провинение.

Също така комисията уведомява, че прекратява дисциплинарното производство, образувано срещу Дери Сити, за предполагаемата недостатъчна защита на игралното поле.

Това значи, че инцидентът, при който фен на северноирландците нахлу на терена и нападна стража на ЦСКА Димитър Евтимов, остава без последствия.

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Снимки: Startphoto

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