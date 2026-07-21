Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Десети нов в Ботев

Десети нов в Ботев

  • 21 юли 2026 | 15:10
  • 1133
  • 3
Десети нов в Ботев

Мауро Родригес е попълнение №10 в лятната селекция на Ботев Пловдив. “Канарчетата” сключиха трансферно споразумение с Ивердон Спорт за правата на футболиста.

Мауро Родригес е роден на 15 април 2001 година и играе на двата фланга в нападението. В кариерата си е бил част от отборите на Сион, Олександрия и Ивердон, като с екипа на швейцарците записва общо 112 мача. Фланговият футболист е национал на Гвинея-Бисау, за който е изиграл 20 мача. Последната му изява с националния отбор е в края на 2025 година, когато записва пълни 90 минути срещу участника на Мондиал 2026 - Египет. Родригес ще носи фланелката с номер 19 в Ботев Пловдив

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

В Гърция: Семеен приятел провалил трансфера на Станич в Олимпиакос

В Гърция: Семеен приятел провалил трансфера на Станич в Олимпиакос

  • 21 юли 2026 | 15:07
  • 1683
  • 3
Локо (София) благодари на Ботев (Пд) за подкрепата към Любо Пенев

Локо (София) благодари на Ботев (Пд) за подкрепата към Любо Пенев

  • 21 юли 2026 | 15:05
  • 779
  • 0
Бразилски защитник отпадна от групата на Карабах за мачовете срещу ЦСКА

Бразилски защитник отпадна от групата на Карабах за мачовете срещу ЦСКА

  • 21 юли 2026 | 15:01
  • 760
  • 0
Нападател на Монтана претърпя операция

Нападател на Монтана претърпя операция

  • 21 юли 2026 | 14:36
  • 576
  • 0
Голмайсторът на Университатя (Крайова) аут за гостуването на "Герена"

Голмайсторът на Университатя (Крайова) аут за гостуването на "Герена"

  • 21 юли 2026 | 14:14
  • 1399
  • 0
Ботев (Пловдив) взе германски защитник

Ботев (Пловдив) взе германски защитник

  • 21 юли 2026 | 14:08
  • 2456
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо: Хулио Веласкес говори преди двубоя с Университатя

Гледайте на живо: Хулио Веласкес говори преди двубоя с Университатя

  • 21 юли 2026 | 15:59
  • 1635
  • 1
Проблем за Левски: титуляр пропуска първия мач с Университатя (Крайова)

Проблем за Левски: титуляр пропуска първия мач с Университатя (Крайова)

  • 21 юли 2026 | 10:56
  • 31373
  • 26
Изненада: аржентинецът Паредес не е получил червен картон за боя в края

Изненада: аржентинецът Паредес не е получил червен картон за боя в края

  • 21 юли 2026 | 13:46
  • 11139
  • 23
Ерата "Меси" не е приключила

Ерата "Меси" не е приключила

  • 21 юли 2026 | 09:03
  • 29377
  • 101
Волейболните национали се прибраха в България след участието си в Лигата на нациите

Волейболните национали се прибраха в България след участието си в Лигата на нациите

  • 21 юли 2026 | 15:10
  • 8600
  • 11
Венци Стефанов: Феновете пречат на отбора

Венци Стефанов: Феновете пречат на отбора

  • 21 юли 2026 | 12:41
  • 8906
  • 24