Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (Симитли)
  3. Септември (Симитли) ще търси продължение на отличната си серия срещу новак

Септември (Симитли) ще търси продължение на отличната си серия срещу новак

  • 20 авг 2026 | 16:57
  • 330
  • 0
Септември (Симитли) ще търси продължение на отличната си серия срещу новак

Септември (Симитли) гостува на новака Етрополе в среща от четвъртия кръг на Югозападната Трета лига. Двубоят е в събота, 22-ри август, от 18:00 часа на стадион „Чавдар“ в Етрополе.

„Белите“ започнаха отлично кампанията с две поредни победи и пропусната възможност за успех срещу третия тим на ЦСКА в миналия кръг.

След нулевото равенство срещу „червените“ тимът на Спас Стоименов ще опита да се върне към успехите.

Всички играчи в тима са здрави и решени да продължат с прекрасното представяне.

Припомняме, че Септември (Симитли) спечели първата си визита през кампанията след фантастичен обрат срещу Балкан (Ботевград).

Тимът влиза в двубоя срещу Етрополе от третото място с актив от 7 точки и голова разлика 4:1.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Ботев (Пд) представи втория си екип, Александра Начева позира с фланелката

Ботев (Пд) представи втория си екип, Александра Начева позира с фланелката

  • 20 авг 2026 | 16:48
  • 632
  • 1
Ръководството на Ботев оцени дербито с Левски

Ръководството на Ботев оцени дербито с Левски

  • 20 авг 2026 | 15:44
  • 1188
  • 0
Марица (Пд) скочи на съдиите след гол-фантом

Марица (Пд) скочи на съдиите след гол-фантом

  • 20 авг 2026 | 15:30
  • 1021
  • 1
Христо Янев определи групата на ЦСКА за двубоя с ОФИ Крит

Христо Янев определи групата на ЦСКА за двубоя с ОФИ Крит

  • 20 авг 2026 | 14:37
  • 812
  • 2
България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

  • 20 авг 2026 | 14:18
  • 15364
  • 22
Треньорът на ОФК Костинброд подаде оставка

Треньорът на ОФК Костинброд подаде оставка

  • 20 авг 2026 | 13:35
  • 1567
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

  • 20 авг 2026 | 10:45
  • 26715
  • 59
Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

  • 20 авг 2026 | 07:30
  • 29177
  • 164
България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

  • 20 авг 2026 | 14:18
  • 15364
  • 22
Адалберт Зафиров: ЦСКА показа как се играе срещу силни отбори, оптимист съм за мачовете с ОФИ Крит

Адалберт Зафиров: ЦСКА показа как се играе срещу силни отбори, оптимист съм за мачовете с ОФИ Крит

  • 20 авг 2026 | 08:00
  • 10474
  • 41
Играе се плейофният кръг в Лига Европа, Андерлехт с комфортен аванс като гост на Кайрат

Играе се плейофният кръг в Лига Европа, Андерлехт с комфортен аванс като гост на Кайрат

  • 20 авг 2026 | 18:01
  • 8136
  • 5
48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

  • 20 авг 2026 | 07:22
  • 6892
  • 5