Септември (Симитли) ще търси продължение на отличната си серия срещу новак

Септември (Симитли) гостува на новака Етрополе в среща от четвъртия кръг на Югозападната Трета лига. Двубоят е в събота, 22-ри август, от 18:00 часа на стадион „Чавдар“ в Етрополе.

„Белите“ започнаха отлично кампанията с две поредни победи и пропусната възможност за успех срещу третия тим на ЦСКА в миналия кръг.

След нулевото равенство срещу „червените“ тимът на Спас Стоименов ще опита да се върне към успехите.

Всички играчи в тима са здрави и решени да продължат с прекрасното представяне.

Припомняме, че Септември (Симитли) спечели първата си визита през кампанията след фантастичен обрат срещу Балкан (Ботевград).

Тимът влиза в двубоя срещу Етрополе от третото място с актив от 7 точки и голова разлика 4:1.

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