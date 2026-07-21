Ботев (Пловдив) взе германски защитник

Ботев Пловдив привлече централния защитник Марвин Зенгер. 193-сантиметровият бранител е деветото попълнение в лятната селекция на “канарчетата”. Защитникът е роден на 6 януари 2000 година в Германия. Има солиден опит в германския футбол с екипите на Санкт Паули, Кайзерслаутерн и Дуисбург.

През последните два сезона е част от състава на полския Стал Миелец, където изиграва общо 53 мача във всички турнири.Марвин Зенгер ще носи фланелката с номер 22 в най-стария български футболен клуб.

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