Феновете избраха Меоти за №1, Ботев пусна на търг фланелката му

Ботев Пловдив е много повече от футболен клуб. Това е общност, която повече от век доказва, че силата и не е само на терена, а и извън него. От началото на новия сезон най-старият футболен клуб в България поставя началото на нова благотворителна кампания - "Заедно с Ботев".

Това написаха от "жълто-черния" клуб в официалната страница във Фейсбук часове след края на първия официален мач за настоящия сезон - равенството 1:1 срещу Локомотив (София) на стадион "Христо Ботев".

Ето какво още допълниха от ПФК Ботев:

След всеки двубой, в който представителният отбор постигне добър резултат, привържениците ще имат възможност да изберат "Играч на мача" чрез приложението ultrafan. Гласуването ще бъде активно в продължение на 12 часа след последния съдийски сигнал.

Най-важната част от кампанията идва след това. Автентичната фланелка на избрания "Играч на мача" ще бъде пускана на търг в официалната Facebook страница на Ботев Пловдив. А най-ценното е, че в хода на сезона именно вие - привържениците на "жълто-черния" клуб, ще определяте за кои благотворителни каузи да бъдат дарявани събраните средства.

Снощи нашият отбор не успя да ви зарадва с победа, но момчетата се бориха до последния съдийски сигнал. Резултатът не беше този, който всички желаехме, но себераздаването на терена ни даде увереност, че именно сега е точният момент да поставим началото на тази инициатива.

Вашият безапелационен избор за "Играч на мача" е Карлос Меоти. От днес (сряда) до 12:00 часа в петък (24.07) ще можете да наддавате за неговата автентична фланелка, с която отбеляза красив гол във вратата на Локомотив София.

Всички средства, събрани от търга, ще бъдат дарени за малката Натали-Ирен. Дъщерята на Мартен Демирев - член на Управителния съвет на ПФК Спартак Варна, води тежка битка с коварно заболяване.

Началната цена на фланелката е 70 евро, а всяко следващо предложение трябва да бъде с поне 10 евро по-високо. Наддаването започва сега. Напишете своето предложение в коментар под публикацията, а след края на търга представител на клуба ще се свърже с победителя, за да уточни плащането и получаването на автентичната фланелка.

Нека отново покажем, че заедно може да направим нещо голямо. Заедно с Ботев!

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