Генчев: Няма как да сме доволни от резултата

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев говори след равенството 1:1 с Локомотив (София) в мач от първия кръг на efbet Лига.

Ботев (Пд) и Локо (Сф) не успяха да се излъжат

"Няма как да сме доволни от резултата. Можем да сме доволни от играта, защото доминирахме. Имахме седем чисти положения. Щеше да е много несправедливо, ако бяхме загубили този мач. Поздравявам футболистите за характера и раздаването. Имаме нужда от по-голям синхрон. Изпуснахме най-чистите положения, а вкарахме от по-трудна ситуация. Днес само резултатът не е добър за нас.



Има достатъчно време до следващия мач. Това прекъсване бе необичайна ситуация, но двата отбора се представиха на доста добро ниво", заяви треньорът на "канарчетата".

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