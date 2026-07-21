Генчев: Няма как да сме доволни от резултата

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев говори след равенството 1:1 с Локомотив (София) в мач от първия кръг на efbet Лига.
Ботев (Пд) и Локо (Сф) не успяха да се излъжат
"Няма как да сме доволни от резултата. Можем да сме доволни от играта, защото доминирахме. Имахме седем чисти положения. Щеше да е много несправедливо, ако бяхме загубили този мач. Поздравявам футболистите за характера и раздаването. Имаме нужда от по-голям синхрон. Изпуснахме най-чистите положения, а вкарахме от по-трудна ситуация. Днес само резултатът не е добър за нас.
Има достатъчно време до следващия мач. Това прекъсване бе необичайна ситуация, но двата отбора се представиха на доста добро ниво", заяви треньорът на "канарчетата".