Лудогорец тръгна за Унгария със Станич, но без новите си звезди

Лудогорец отпътува от летище Варна за Унгария, където ще изиграе двубоя си от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите срещу Апоел (Тел Авив).

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„Орлите“ ще кацнат в Дебрецен, след което ще се отправят към Мишколц. Именно там утре българският шампион ще се изправи срещу израелския тим в първата среща от квалификационния сблъсък.

Сред пътуващите не попаднаха новите попълнения Хосам Абделмагид, Натан Фернандес и Михаил Полендаков. Извън групата остават и контузените Ерик Маркус и Кайо Видал. Дерой Дуарте пък получи допълнителна почивка след участието му на Световното първенство. С отбора обаче отпътува звездата Петър Станич.

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Любопитен момент е присъствието на родения през 2009 година вратар Александър Панайотов, който пътува с първия отбор и ще бъде трети избор под рамката на вратата за двубоя в Унгария.

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Снимки: Startphoto