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Лудогорец тръгна за Унгария със Станич, но без новите си звезди

  • 22 юли 2026 | 10:15
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Лудогорец отпътува от летище Варна за Унгария, където ще изиграе двубоя си от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите срещу Апоел (Тел Авив).

Лудогорец привлече младежки национал на Бразилия
Лудогорец привлече младежки национал на Бразилия

„Орлите“ ще кацнат в Дебрецен, след което ще се отправят към Мишколц. Именно там утре българският шампион ще се изправи срещу израелския тим в първата среща от квалификационния сблъсък.

Сред пътуващите не попаднаха новите попълнения Хосам Абделмагид, Натан Фернандес и Михаил Полендаков. Извън групата остават и контузените Ерик Маркус и Кайо Видал. Дерой Дуарте пък получи допълнителна почивка след участието му на Световното първенство. С отбора обаче отпътува звездата Петър Станич.

Лудогорец с информация за домакинството на Апоел
Лудогорец с информация за домакинството на Апоел

Любопитен момент е присъствието на родения през 2009 година вратар Александър Панайотов, който пътува с първия отбор и ще бъде трети избор под рамката на вратата за двубоя в Унгария.

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Снимки: Startphoto

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